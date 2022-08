Homilía del domingo 28 de agosto de 2022

“El que se humilla, será enaltecido”

Era costumbre en aquellos tiempos y lugares invitar de vez en cuando a un rabino para conversar durante la comida sobre algún tema de interés religioso. También Jesús fue invitado a comer un día de sábado, y, aunque el anfitrión era un fariseo importante, Jesús aceptó. En esta ocasión había allí otros invitados, amigos de este personaje y fariseos lo mismo que él. Todos “espiaban” a Jesús.

Jesús se fijó en todos los detalles: vio cómo los comensales se disputaban los primeros puestos. El deseo de figurar era uno de los defectos típicos de los fariseos. Pero las palabras de Jesús fueron algo más que una lección de buenas formas o de urbanidad: fueron un “ejemplo” que contiene un mensaje religioso. En el versículo 11 se aclara el significado del ejemplo: “Dios enaltece a los humildes y humilla a los soberbios”. Jesús pidió una humildad de corazón, lo mismo que pidió la conversión interior y no sólo exteriormente.

En seguida, Jesús se dirigió a quien le había invitado para decirle que el amor auténtico se muestra cuando se ejerce sin esperar recompensa alguna. El que invita a los pobres no puede esperar ser invitado por ellos en otra ocasión. ¿O acaso sí?

Jesús, pues, observó con un poco de ironía a los invitados al banquete todos dedicados a ocupar los primeros y mejores asientos. Y, como siempre, Jesús construyó una exhortación espiritual que recuerda una enseñanza del libro de los Proverbios: “No te pongas en el puesto de los grandes; porque más vale que se te diga: ‘sube acá’, que ser humillado en presencia del príncipe” (25, 6-7).

El arribismo, el orgullo, la autosuficiencia son obstáculos para entrar al Reino, mientras que la humildad, la sencillez y el respeto a la justicia son las condiciones ideales para la entrada. El Reino de Dios exige que la persona renuncie a toda pretensión de salvarse por sí solo, con sus títulos personales. En efecto, ¿qué me sino para servir hace obtener un puesto en la comunión con Dios, sino la gracia y no mis actos personales. Como recomendó san Pablo: “Hermanos, no hagan nada por vanagloria ni se hagan una idea demasiado alta de ustedes mismos” (Rom 12, 16).

Finalmente, Jesús indica que se debe invitar “a los pobres, lisiados, cojos y a los ciegos”, es decir, que se debe buscar un amor libre y desinteresado, generoso y creativo. La raíz del mensaje es la imitación de Cristo que “vino no para ser servido sino para servir y dar la propia vida en rescate de todos” (Mc 10, 45).