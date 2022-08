Nuestra Señora de la Asunción en Mérida será festejada

San Sebastián, el “barrio bravo” de Mérida, está de fiesta con la bajada de imagen de Nuestra Señora de la Asunción, programada para hoy a las 11 horas, presidida por el párroco Lorenzo Mex Jiménez en el templo que lleva el nombre del santo.

Al concluir la bajada se efectuará una procesión con la venerada imagen de la Madre de Dios y al regresar al templo, la imagen permanecerá abajo para la veneración con el repiquetear de las campanas y pirotecnia.

Entrada de gremios

La fiesta más popular del barrio, cuya solemnidad es el 15 de agosto, incluirá la entrada de 12 gremios, algunos de ellos con un centenario de existencia.

El programa de actividades se efectuará a partir de hoy hasta el 16 de agosto.

El domingo 14 de agosto, a las 8 p.m., se celebrará la misa del gremio “La Asunción” y a las 11:30 p.m., se ofrecerá una serenata a la Madre del Cielo hasta las 6 a.m. del día 15, en su solemnidad.

El 15 de agosto, después de la misa de 8 p.m., habrá una procesión de la imagen dirigiéndose a la Ermita de Santa Isabel.

El programa incluye entrada de gremios a las 12 horas: “La Visitación”, jueves 4; “María Reina”, el 5; “Campesino”, el 6; “Juventud católica”, el 7; “Santo patrón”, el 8; “Esperanza católica”, el 9; “Matarifes”, el 10; “La coronación”, el 11; “Tránsito de María a los cielos”, el 12; “Obrero”, el 13; “La Asunción”, el 14; y “Monseñor Fernando Ruiz Solórzano”, el 15.

Los festejos incluyen el rosario a las 7 p.m. y llegarán a su final el martes 16 de agosto con la subida de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, cuya fiesta se vivirá con todo su esplendor después de dos años de pandemia del Covid-19.

La celebración se realiza en el marco del jubileo de los 70 años de la coronación de la imagen de la Virgen de la Asunción en septiembre próximo.

El padre Lorenzo Mex, párroco de San Sebastián, explicó que una de las modificaciones es el horario de las celebraciones de las misas, que antes eran dos seguidas en la noche y ahora se espació un poco más colocando el rosario a las 7 p.m. en lugar de una misa.

“Esta fiesta con el paso del tiempo ha permanecido y ha crecido”, aseguró.

Durante el programa de actividades se mantendrán los protocolos sanitarios que marcó la Secretaría de Salud ante la crisis sanitaria del Covid-19.

Enseñanzas

El sacerdote expuso que la celebración de la Asunción de la Virgen deja muchas enseñanzas. “Lo importante es relacionar todas las expresiones de fe con nuestra vida diaria; primero, no esperemos recibir todo de Dios, tenemos que hacer de nuestra parte”.

“Siempre insisto mucho en que nuestra fe no es para que siempre nos vaya bien sino es para que aunque no nos vaya bien nos sintamos bien. Es mantenernos de pie aunque las cosas no salgan bien, aunque la tempestad esté arreciando, aunque las pruebas las encontremos a cada paso que demos en esta vida”.

Esto, continuó el párroco, “nos permite estar como estuvo la Virgen María con su hijo Jesús, pues no solamente estuvo al pie de la cruz sino que ella estuvo de pie junto a la cruz, es algo muy simbólico que nos enseña”.

“Es una enseñanza a mantenernos de pie ante las adversidades”, remarcó.

El padre Lorenzo Mex recordó que la Virgen fue elevada en cuerpo y alma a los cielos, “esa es la asunción, es la gran enseñanza de la Iglesia que cree y enseña”.

“Se trata de la madre del hijo de Dios, por eso fue un buen detalle de parte de Dios el premiar a quien llevó en su seno a su hijo y lo acompañó a lo largo de toda su vida”.

“Ella es la primera en ser redimida y ella está con su hijo y esperamos estar algún día con ellos, siempre y cuando vivamos de acuerdo a lo que María nos ha enseñado y lo que nos ha presentado durante toda su vida”.

María tuvo “una vida de obediencia a la voluntad de Dios; y haciendo la voluntad de Dios, no haciendo nuestros caprichos o lo que nos conviene, nosotros también participaremos del mismo premio que María recibió”, concluyó el sacerdote.— CLAUDIA SIERRA MEDINA