El padre Avelino Carvajal deja una huella imborrable

Durante siete décadas, en dos siglos, el presbítero Avelino Carvajal López se consagró en cuerpo y alma al ministerio sacerdotal, una vocación que comenzó a los 28 años y culminó ayer, en el octavo mes del año, cuando partió a la Casa del Padre.

A los 98 años de edad, el Señor lo llamó al Reino de los cielos después de una fructífera, dilatada misión eclesiástica en la que a imagen y semejanza del Creador, el entonces más longevo sacerdote de la Arquidiócesis de Yucatán difundió el Evangelio y predicó con el ejemplo.

La Arquidiócesis de Yucatán anunció ayer el fallecimiento del presbítero Carvajal López, día en que la Iglesia conmemora el martirio de San Juan Bautista, al sacerdote más longevo de la Arquidiócesis de Yucatán.

El sacerdote falleció a los 98 años de edad en la Casa del Sacerdote, en el número 97 de la calle 24 entre 17 y 19 de la colonia Itzimná, donde vivió sus últimos. El 29 de junio pasado celebró 70 años de su ordenación sacerdotal.

Su cuerpo fue velado desde ayer, en la residencia de retiro sacerdotal, de las 16 a las 22 horas.

Hoy martes 30, a las 11 horas, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, presidirá la misa de cuerpo presente en la sede parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Itzimná). Después, su cuerpo será trasladado al Mausoleo del Clero en el Cementerio General, donde será sepultado.

Sus orígenes

El padre Avelino, como popularmente le conocían sus hermanos sacerdotes y feligreses en casi una decena de comunidades donde por siete décadas ejerció su labor pastoral, nació el 7 de abril de 1924 en Valladolid, cuando monseñor Martín Tritschler y Córdova era el primer arzobispo de Yucatán.

El segundo hijo de los esposos Crescencio Carvajal Coronado y Agripina López, la primogénita fue Rudesinda, a los dos años de edad quedó huérfano de madre, por lo que su familia de la Sultana de Oriente que le dio varios integrantes a la Iglesia Católica, lo cobijó, cuidó y le mostró el camino de Dios.

En la dinastía del padre Avelino figuran el hermano marista Tomás Carvajal Coronado, primer yucateco que ingresó a la congregación, y los presbíteros Remigio Carvajal Coronado, Victoriano Carvajal Martínez (ambos ya fallecieron) y Armín Amílcar Rivero Castillo, actual titular de la parroquia de la Natividad de Acanceh.

A los 16 años de edad, el adolescente Avelino Carvajal ingresó al Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Yucatán en 1940, donde cursó estudios en Teología y Filosofía, como parte esencial de su formación al ministerio de Jesucristo.

Ordenación sacerdotal

Recibió el sacramento del orden sacerdotal de manos de monseñor Fernando Ruiz Solórzano, segundo arzobispo de Yucatán, en la Catedral de Mérida, el 29 de junio de 1952, a los 28 años de edad, junto con sus compañeros Joaquín Dondé Ruiz, José Flota García y Luis Góngora Cervera (los tres ya fallecieron).

Ejemplo y modelo para responder al llamado del Señor al servicio sacerdotal, según reveló en una entrevista el presbítero Avelino Carvajal a Diario de Yucatán, fue su tío, el padre Remigio Carvajal, entonces párroco de Progreso, donde ofició su cantamisa.

Durante su dilatada trayectoria de 70 años como sacerdote, en la que estuvo bajo la tutela de cuatro de los cinco arzobispos de la Arquidiócesis de Yucatán, en dos siglos, el presbítero Carvajal López sirvió como vicario en las iglesias de la Purísima Concepción y San José, en Progreso; Santa Ana, en Mérida; San Miguel Arcángel, en Temax, a partir de 1956, y en Buctzotz, en 1963.

De acuerdo con el relato del padre Avelino al Diario, después de su ordenación sacerdotal estuvo un año en Guadalajara, y posteriormente dos en Ciudad de México, donde cuidó de su tío Remigio Carvajal.

El 5 de marzo de 1979 recibió el nombramiento oficial de párroco de la iglesia de San Isidro Labrador, de Buctzotz, y un año más tarde, el 29 de noviembre de 1980 el mismo cargo en la sede parroquial de San Miguel Arcángel, en Temax, donde se brindó a la comunidad durante dos décadas.

Muestra del cariño que se ganó entre los fieles de esa demarcación católica yucateca, en Tekal de Venegas, perteneciente a la parroquia de Temax, le erigieron un monumento en el atrio del templo.

En los albores del siglo XXI, el sacerdote vallisoletano recibió una nueva encomienda, a los 76 años de edad se hizo cargo de la sede parroquial de Santa Ana, en Dzemul, el 21 de agosto de 2000, donde permaneció durante una década.

A los 86 años de edad, el presbítero Carvajal López, infatigable, se hizo cargo de la rectoría de la iglesia Madre de Dios, en la colonia Lázaro Cárdenas de Mérida, el 25 de julio de 2010. Ahí, en su nueva casa el sacerdote celebró 60 años de ministerio.

“Le doy gracias a Dios que me haya concedido celebrar esta fiesta. La verdad me siento indigno que Dios me haya concedido esta gracia tan grande”, declaró al Diario hace 12 años el sacerdote poco antes de presidir una misa de acción de gracias.

Testigo de la historia

Aún con la fuerza de seguir sirviendo a Dios y a la feligresía, el presbítero Carvajal López en marzo de 2013 fungió como confesor del máximo templo católico de Yucatán y capellán del albergue La Divina Providencia, en la capital yucateca.

Ya como huésped en la Casa del Sacerdote, el Señor le brindó la oportunidad al padre Avelino de festejar siete décadas como servidor de Dios durante una ceremonia eucarística que presidió monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quinto arzobispo de Yucatán, en el Aula Magna del Seminario Conciliar de Yucatán.

En la solemne ceremonia que se realizó en junio pasado, el prelado de la Arquidiócesis yucateca recordó que como sacerdote el padre Avelino fue testigo de la conducción de la Iglesia a cargo de cuatro arzobispos: monseñores Ruiz Solórzano, Manuel Castro Ruiz, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán y Rodríguez Vega.

Y de ocho pontífices: Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

El mensaje que el arzobispo de Yucatán ofreció hace dos meses al presbítero Carvajal López resume la vida del sacerdote: “Padre Avelino gracias por tu servicio, por tu alegría, por ver y mostrarnos la vida sin dobleces y con naturalidad”.— Carlos Cámara Gutiérrez