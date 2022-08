La parroquia de San Sebastián en Mérida recibe a feligreses

Con mucha fe y devoción a la Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora de la Asunción, ayer dio inicio la fiesta en su honor en la parroquia de San Sebastián Martir del barrio del mismo nombre.

El programa comenzó con una celebración eucarística, la bajada de la venerada imagen y una procesión en calles aledañas al templo con Nuestra Señora de la Asunción.

La tradición se volvió a vivir con todo su esplendor luego de dos años de la pandemia: hubo feligreses, se escuchó el repiqueteo de campanas y el estallido de voladores y petardos.

La música de una banda de guerra y de la charanga retumbó a varios metros a la redonda mientras tenía lugar la tradicional procesión de inicio del festejo.

La imagen de la Nuestra Señora de la Asunción fue vestida con un terno blanco con bordados azules; adelante de ella llevaron una luna menguante dorada, que se coloca a en la base de la venerada imagen.

En el inicio de la fiesta participaron cientos de personas y representantes de los gremios portando los estandartes alusivos.

El sacerdote Lorenzo Mex Jiménez, párroco de San Sebastián, así como el diácono Ángel Barahona caminaron al lado de la gente que elevó sus plegarias a la Madre de Dios.

Ser felices como María

En la homilía de la misa, el padre Lorenzo Mex pidió a los presentes que sean felices como María con su fe.

“Hoy nos alegremos con ella; aprendamos de ella y que estos días de fiesta sean para crecer y fortalecer nuestra fe”.

Al no lograrlo, “si no nos interesa eso entonces no tiene sentido celebrar la fiesta de la Virgen, sería una costumbre nada más y no queremos que sea una costumbre, queremos que sea un encuentro en la fe y un encuentro con nuestros hermanos porque todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de la santísima Virgen María”, resaltó.

Como es tradición, los integrantes del gremio “Campesino” prepararon pozole para regalar a los asistentes luego de la procesión.

Entrada de gremios

Los festejos incluyen misas, rosario, bronceos y entrada de gremios a partir de mañana a las 12 horas; el primero es “La visitación”.

El programa de actividades contempló anoche la vaquería de inicio de los festejos.— CLAUDIA SIERRA MEDINA