Nyome Nicholas-Williams aún espera disculpas

LONDRES (EFE).— La modelo británica Nyome Nicholas-Williams, cuyo rostro se utilizó sin su permiso en la campaña de positivismo corporal del Ministerio español de Igualdad, ve racismo porque ni ella ni otra modelo negra, Sian Green-Lord, han recibido una disculpa del Gobierno, pero en cambio sí la tiene su colega de raza blanca Juliet Fitzpatrick.

Nicholas-Williams habló sobre la polémica desatada tras la presentación el 27 de julio pasado por el Instituto de las Mujeres, adscrito a Igualdad, de “El verano también es nuestro”, donde aparecen en la playa mujeres de varias tallas y una con una mastectomía.

La campaña se ha puesto en cuestión después de que estas tres británicas denunciaran que el cartel, diseñado por Arte Mapache, ha usado su imagen sin autorización, obteniéndola de sus redes sociales o páginas web.

Nicholas-Williams, de 30 años, lamenta además que su cara se ha utilizado con otro cuerpo; Green-Lord, de 32, condena que se le ha eliminado su pierna prostética; y Fitzpatrick, de 60, dice que se ha juntado su rostro con el cuerpo de una mujer con una sola mastectomía, cuando la de ella es doble.

En la entrevista, Nicholas-Williams asegura que “no ha sabido nada” de ninguna de las partes después de la disculpa inicial de Arte Mapache, que dijo en su cuenta de Twitter que repartiría con las afectadas los ingresos de 4,490 euros (unos 93,539 pesos) obtenidos con la campaña.

La modelo, que ha colaborado con marcas como Dove, ve un componente de racismo en que solo Fitzpatrick haya “recibido una disculpa del ministerio de Igualdad, en un mensaje directo en Instagram”.

“Creo que es bastante obvio que las dos personas negras no hemos recibido disculpas. Pienso que es evidente lo que podría ser. Yo fui la que expuso todo el asunto. Y Juliet, que se enteró mucho más tarde, tiene una disculpa, y Sian y yo no”, señala.

No considera sorprendente que esto pudiera suceder tratándose de una campaña de un departamento por la Igualdad, ya que, aduce, “el racismo es insidioso”.

“Como mujer negra, estoy acostumbrada a que sucedan cosas de este tipo. No lo menciono todo el tiempo, pero, en este caso, siento que debo hacerlo. Porque usaron mi imagen y la de Sian, y no solo le modifican el cuerpo a ella y ponen mi cabeza en otro cuerpo, sino que además no se disculpan”, lamenta.

Nicholas-Williams rechaza el argumento inicial del Gobierno de que no era responsable de los errores por ser solo “la parte contratante”.

“Eso es lo fácil, decir que no tiene nada que ver con ellos, absolverse de cualquier responsabilidad. Claro que contrataron a alguien, pero antes de hacer eso, haces las diligencias debidas para comprobar si estas personas utilizadas son reales. Tienes que investigar esencialmente a quién estás poniendo en una campaña”, mantiene.

Esta modelo cree que tanto Igualdad como Arte Mapache tienen “parte de culpa” y pide al Gobierno español que “dé un paso al frente”.

Además de la disculpa, desea que de esto se extraiga “una educación” y que haya una compensación.

“Sería genial si pudieran entender por qué es tan dañino e hiriente para mí, Sian y Juliet. Creo que es importante instruirles sobre por qué el consentimiento es tan importante y por qué no se debe cambiar el cuerpo de alguien. Teniendo en cuenta que toda la campaña giraba en torno a la imagen corporal, todo esto no tiene ningún sentido”, señala.

Indemnización

Nicholas-Williams estudia “medidas legales” y reclama a las partes una indemnización más allá de los apenas 5,000 euros (unos 104,164 pesos) en principio ofrecidos por Arte Mapache, que “divididos entre cinco quedarán en nada”.

“Yo no trabajo gratis, así que esencialmente me están sacando dinero del bolsillo, porque esto es mi sustento”, manifiesta.

La modelo de tallas grandes dice que, aunque al principio pensó que al menos las intenciones detrás de la campaña eran buenas, ahora lo duda. “Creo que desde el principio no se hizo correctamente. No pidieron permiso y la cosa ha ido empeorado progresivamente”, afirma, para añadir: “Todo el asunto es horrible”.