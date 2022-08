Dos religiones en un lugar

CÓRDOBA (EFE).— Las columnas islámicas de la Mezquita-Catedral de Córdoba (sur de España) se entremezclan con capillas católicas y éstas con toques helénicos, romanos y bizantinos, un templo de “multiculturalidad” para la expedición iberoamericana Vuelta al Mundo que ayer la visitó.

La expedición, formada por 36 jóvenes iberoamericanos, comenzó el pasado 21 de julio en Madrid y hasta el 13 de agosto recorrerá parte de España y Portugal en un homenaje a los marinos Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, responsables de la primera circunnavegación del mundo (1519-1521).

El programa está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) y apoyado por entidades como la Secretaría General Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Madrid o la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Los expedicionarios comenzaron su 16a. jornada con una caminata por la sierra de la localidad cordobesa de Posadas, donde pasaron la noche anterior, y tras ella se dirigieron a la capital de la provincia para visitar su monumento más ilustre.

La mezquita de Córdoba fue construida a partir de una basílica visigoda entre los años 786 y 788 tras la entrada de los musulmanes a la península ibérica en 711.

Ante el crecimiento de la población de la ciudad, el príncipe Abderramán I decidió fundar la "primitiva mezquita", que en los siglos posteriores experimentaría varias ampliaciones, y en 1146 fue consagrada al culto católico, tras la conocida como Reconquista cristiana.

Un templo de convivencia

Entre los jóvenes que pasearon por los pasillos de la Mezquita-Catedral, varios latinoamericanos se sorprendieron por la convivencia de culturas y sus variados estilos arquitectónicos.

“En México no tenemos esto, nunca había visto que un templo se pudiera usar por varias religiones a la vez”, dijo la expedicionaria mexicana Camila.

“Me llamó especialmente la atención la arquitectura, dicen que esta mezquita es representativa por los arcos en colores, todo me ha impresionado, todos los detalles y el tamaño, porque normalmente una mezquita no es tan grande”, continuó.

Camila destacó además el hecho de que varios credos puedan convivir en el mismo templo: “En México nunca había visto algo así, es normalmente cristiana o de otras religiones”.

En esa misma línea se expresó el participante paraguayo Iván, quien declaró que en su país no hay nada parecido. “Es un lugar muy hermoso, nunca antes había visto algo así, es algo que no esperaba y es algo hermoso que pueda vivir esta experiencia”, afirmó.

A Iván le atrajo especialmente la parte católica con “esas estructuras e imágenes tan hermosas”, así como la “historia que hay detrás de ellas”.

“Ha sido impactante, no me lo esperaba, allá no es normal y presenciar esta mezcla de culturas es algo maravilloso”, opinó.

La visita no solo impresionó a los participantes latinoamericanos, 12 de los 36, sino también a los españoles, como a Ibtissam, expedicionaria española y musulmana de Ceuta, ciudad española en el norte de África.

Ibtissam fue la encargada de explicar a sus compañeros algunas de las curiosidades del templo, como que, a diferencia de la gran mayoría de las mezquitas del mundo, está orientada hacia el sur y no hacia la Meca, punto de rezo de los musulmanes.

"Me ha gustado mucho que el resto de expedicionarios se interesaran por mi religión, creo que es una religión buena y que si la conocieran a mucha gente, le haría mucho bien", explicó.

Hoy, los jóvenes de la Vuelta al Mundo seguirán con su recorrido por la provincia de Córdoba y mañana llegarán a la ciudad también andaluza de Granada, donde visitarán la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al igual que la mezquita cordobesa, y subirán el monte más alto de la península ibérica, el Mulhacén con 3,479 metros.