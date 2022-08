Yeny Canché Canul: En los obstáculos, Dios nos fortalece

La vida es tan bella, llena de momentos hermosos pero también tiene momentos grises y como humanos podemos llegar a experimentar desde alegría, plenitud, dicha y paz, pero también dolor, tristeza, temor, angustia y desolación.

Cuando atravesamos momentos que nos desgarran el alma, cuando estos tiempos difíciles llegan a nuestro corazón y alma, a veces preferimos guardar silencio y sonreímos por fuera pero por dentro estamos rotos.

Hoy quiero decirles que hay un Dios que con su amor irá uniendo cada pedazo roto dentro de ti y cuando lo haga te volverás más fuerte: esa situación que causó tanto dolor y tantas lágrimas la mirarás como parte de un aprendizaje para crecer, madurar y resurgir con mucha más fuerza.

De esos tiempos difíciles es de los cuales aprendemos, la vida no enseña muchas cosas y aunque no quisiéramos, Dios permite que atravesemos por ello para ir con la vida no con nuestras propias fuerzas sino con las fuerzas que Dios nos da, pues nuestras fuerzas se debilitan ¡pero las de Dios no!

Así que si estás atravesando por un tiempo así, permíteme decirte que se vale llorar y sentirte triste.

Dios mismo dice que todo tiene su tiempo y que hay un tiempo para reír y otro para llorar, así que no seamos tan duros con nosotros mismos queriendo ser de hierro cuando nos es necesario desahogarnos y si lo hacemos en la presencia de Dios, su cálido amor nos llenará de fortaleza y paz.

Recuerden que Dios nos consuela, siendo nuestra roca y fortaleza dirigiéndonos en cada etapa de la vida.

Fundadora de Sublime Amor.