Cine para Todos incluye película sobre Ayotzinapa

En 2018, al finalizar la función de estreno del documental “Ayotzinapa, el paso de la tortuga” se produjo un silencio incómodo en la sala del cine. Enrique García Meza, el director, pensó que había sido un fracaso, pero de pronto, escuchó que el publico comenzó a contar del 1 al 43.

“Me impactó la reacción de la gente. Y de allí, cada vez que se presentaba, me impactaba el dolor que le causa a las personas”, comenta García Meza al Diario sobre la cinta que narra la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014.

El documental, coproducido por Bertha Navarro, Guillermo del Toro y Alejandro Springall, es una de las 16 películas del programa Cine para Todos que el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) lleva al cabo en 18 sedes nacionales, entre ellas Mérida.

“Lo que está haciendo el FICM en Cine para Todos es muy importante porque es una manera de fomentar el cine que hacemos en México. Muchas personas no pueden ver cine mexicano por diversas cosas y esta plataforma es una oportunidad”.

La cinta, que también puede verse en Netflix, ha cobrado notoriedad en estas últimas semanas luego de la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, por su implicación en la desaparición de los estudiantes.

“En el documental decimos que fue el Estado el que hizo todo esto. Esa desaparición, esa coordinación entre narcos y policías está en el documental y es lo que lo que lo hace vigente”.

“El mismo documental plantea que el caso de Ayotzinapa era un crimen de Estado (…) De repente escucho nombres que no ubico o no ubiqué, pero en general lo que iba observando en Guerrero, lo que está en el documental es lo que está en el informe del GIEI y de la Comisión para la Verdad”.

Lo que no aparece en la cinta es una entrevista con Murillo Karam, pues nunca contestó a las llamadas. “Y qué bueno porque, lo digo de manera personal, sí me daba miedo”.

El miedo no era infundado, pues, asegura García Meza, durante la grabación recibió amenazas de la policía.

Cuenta que una vez Alejandro Springall lo paró en seco porque quería grabar de noche la ruta de Iguala. “Alejandro me dijo: no vas. Y me convenció de no ir. Yo hasta la fecha le tengo miedo a Iguala”, dice García Meza, quien ahora está concentrado en el cortometraje “Las nubes son de música” que considera como el cierre de Ayotzinapa, aunque, luego asegura, que le gustaría hacer una serie sobre el suceso por todo lo que significa.

Además de “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, en la programación de Cine para Todos se proyectarán “La camarista”, “Los insólito peces gato”, “Un monstruo de mil cabezas” y “Noche de fuego”, entre otras.— Iván Canul Ek