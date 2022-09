Beverley Spears recorrió México para conocerlos

La belleza y arquitectura de los conventos en el país fueron revelados en la conferencia “Conventos del siglo XVI en México, arquitectura, fotografía y arte”, que presentó Beverley Spears, en el Museo Casa Montejo.

La conferencia tuvo lugar ayer y permitió conocer edificios de gran belleza, que la arquitecta Spears fotografió y visitó desde 2004 y hasta 2016.

Contó que el proyecto surgió por su interés en los conventos suscitado por una visita escolar que hizo junto a su hija en un viaje escolar por Michoacán.

A partir de ahí, y cuando su hija creció y tuvo oportunidad de viajar más por México, visitó el país una o dos veces al año para conocer más conventos en compañía de su esposo, Phillip Hugh.

Señaló que los conventos son edificios magníficos por su escala, los espacios interiores y exteriores.

Compartió que estos edificios del siglo XVI son muy diferentes entre sí, y le atrae que no se encuentran en ciudades grandes, sino en pueblos pequeños, donde vive la gente indígena.

Su profesión como arquitecta le hizo sentirse muy atraída por la arquitectura de los conventos, con sus atrios y sus claustros. Tuvo oportunidad de visitar conventos franciscanos, dominicanos y agustinos, con características únicas.

Spears mostró por medio de imágenes fotográficas varios de estos espacios que visitó a lo largo de más de 10 años, en Hidalgo, Puebla, Michoacán, Morelia, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, entre otros.

Sobre los conventos que hay en el Estado, apuntó que se diferencian de otros del país, porque por el clima miran hacia el norte y buscan un cruce de los vientos para aminorar el calor de la región, en tanto que los conventos de otras partes del país miran al sur.

Con todo el material que capturó en sus visitas, Beverley Spears hizo un libro que está a la venta en la tienda boutique del Museo Casa Montejo. Durante la conferencia compartió algunas de las aventuras y experiencias que vivió en sus visitas a los conventos del país, cómo cuando su bolso se quedó sobre una banca y el sacerdote a cargo había dejado el lugar por varios días, y no había manera de entrar. Después de un tiempo de desesperación apareció una persona que tenía la llave de la reja del lugar y pudo recuperar su bolso con su dinero, tarjetas y documentos.

En un convento en Chiapas se quedó atrapada adentro, pues les dijeron que iban a cerrar en 45 minutos, pero estaba tan interesada en el lugar, que no se dio cuenta de que ya había pasado el tiempo, su esposo, que siempre le acompañaba en sus viajes, sí salió, y no habiendo otra opción tuvo que escalar una reja muy alta para poder salir de ahí. La arquitecta sigue ejerciendo su profesión en los Estados Unidos. Compartió que también aprecia mucho los textiles del país y tiene numerosas fotografías sobre este trabajo artesanal, por lo que no descarta realizar un proyecto al respecto.— Iris Ceballos Alvarado