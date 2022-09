Carroza real a debate; el rey Guillermo Alejandro decide ya no utilizarla

LA HAYA (EFE).— El carruaje dorado, una polémica carroza decorada con una mujer blanca y esclavos depositando regalos a sus pies que pertenece a la familia real de Países Bajos, está bañada en oro procedente de una mina de la excolonia neerlandesa del Surinam, concluyó ayer el Museo de Ámsterdam, encendiendo aún más el debate sobre la esclavitud.

La conclusión del museo se basa en una comparación de técnicas modernas con muestras de oro de los países vinculados con los Países Bajos en la época de su creación.

El carruaje, un regalo de los vecinos de Ámsterdam a la reina Guillermina de Países Bajos en 1898, es considerado por algunos una glorificación de la esclavitud por el panel que muestra a una mujer blanca sentada en un trono rodeada de personas negras que se inclinan ante ella.

El debate sobre este panel llevó al rey Guillermo Alejandro a renunciar en enero al uso de esta carroza en las ocasiones oficiales, instando a “aceptar” el pasado colonial porque “no se puede reescribir”.

El carruaje contiene lino de Zelanda, cuero de Brabante, madera de Java y marfil de Sumatra.

La investigación del museo junto a la Universidad de Ámsterdam, el Instituto para la Conservación del Arte y la Ciencia (Nicas) y el Centro de Biodiversidad Naturalis, analizaron una especie de “huella digital” del oro, dando muestra de su procedencia: isótopos de plomo formados por la desintegración radiactiva de los elementos uranio y torio, que varían según la región, pero es necesaria una muestra limpia para comprar, según Gareth Davies, profesor de petrología, campo de la geología que estudia la composición de las rocas.

“Los resultados de nuestra investigación están totalmente en línea con Surinam como el país de origen del oro”, señala Davies.

El debate queda ahora servido. El parlamento neerlandés ya está dividido: la izquierda cree que la pieza debe estar en un museo; la ultraderecha insiste en que el rey debería volver a pasear en su carruaje; y los liberales de derechas, como los Rutte, no lo tienen claro.

Algunos expertos piden no usar el carruaje, no por el debate sobre el colonialismo, sino porque su reciente restauración ha sido millonaria y no debe conducirse bajo de la lluvia, o arriesgarse a que alguien le lance una lata de pintura.