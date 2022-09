El payaso Jango Edwards asegura que es libre y feliz

BARCELONA (EFE).— “Quiero que la gente deje de enviarme tarjetas de buenos deseos. Parad, no funcionan”, bromea al hablar de su cáncer terminal el payaso Jango Edwards, ícono del clown que no pierde el sentido del humor y la irreverencia y se siente satisfecho de una vida “en libertad”, sin desperdiciar ni un día.

Así lo explica en una entrevista, después de que la semana pasada anunciara que tiene un cáncer terminal, que ya le arrebató su característica melena, y que uno de sus deseos era regalar a Barcelona sus últimas actuaciones, en el marco del Festival of Fool, organizado por el Nouveau Clown Institute que él lidera.

“Venid, es vuestra última oportunidad. La muerte viene caminando, cuando esto se acabe desapareceré. Probablemente moriré de inmediato, pero me marcharé, seré invisible, no me veréis nunca más. Me iré de Barcelona. Son mis últimos espectáculos”, dice el payaso, establecido en la capital catalana desde hace una veintena de años.

Sus últimas funciones serán a lo largo de este mes y hasta el 2 de octubre.

Para Stanley Ted Edwards (Detroit, 1950), nombre real de Jango Edwards, el escenario es “el lugar menos importante” donde ha actuado. Es un payaso a tiempo completo, donde sea que vaya.

Antes, durante y después de la charla se suceden las bromas, de mejor o peor gusto: pedos ante la cámara, intentos de comerse el micrófono o chascarrillos sobre partes íntimas propias y ajenas forman el repertorio.

“No me gusta, pero cura mi afección”, explica mientras inhala un cigarrillo por una de sus fosas nasales para posteriormente volver a ponérselo en la boca.

Renovación

Edwards fue uno de los impulsores de la renovación del clown en la década de 1970 y el nacimiento del Nouveau Clown, movimiento al que se apuntaron Leo Bassi, Johnny Melville y otros muchos grandes payasos. Es considerado uno de los máximos referentes del lenguaje contemporáneo de los payasos y representante del “clown power”. Su humor, entre la provocación y la ternura, siempre impactó a público y crítica.

“No sabía que era una persona tan reputada hasta que el otro día aparecí en TV3 (elevisión pública catalana). No esperaba lo que iba a pasar. Solo intentaba que la gente se interesara por nuestro festival, porque la promoción fue terrible”, dice.

“No os lo podéis ni imaginar, estaba en casa y la gente me estaba llamando de todo el mundo, no sabía que me conocían”, explica asombrado sobre la reacción a la noticia de su enfermedad.

Preguntado por los motivos de su éxito, indica: “Supongo que hice algo bueno, aunque todo lo que he hecho ha sido ser libre, vosotros deberías hacer lo mismo”. Sin embargo, asegura que lo que le importa no es fama ni dinero, sino diversión.

“Tengo 72 años y me estoy muriendo, pero por dentro soy un niño de 6 años, excepto por mi pene”, bromea.

Consciente de que “la vida es muy corta”, se siente afortunado por cómo la ha vivido: “No deberíais desperdiciar ni un día de ella, yo nunca lo he hecho. En la vida hay que pasárselo bien y ser libre. Yo me he divertido cada día”.

Y para disfrutar de la vida, concluye aconsejando: “Sonreíd. Está justo debajo de vuestra nariz. No lo olvidéis, vuestra sonrisa no es un arma de destrucción masiva, es un arma de construcción masiva”.