Erica Millet Corona: Tiene un alma muy mexicana

Un domingo con la Orquesta Típica Yukalpetén

Los primeros acordes de “México en la piel” de la autoría de José Manuel Fernández Espinosa inundaron con suavidad la sala de conciertos del Palacio de la Música, llena en su totalidad de personas que aguardaban ansiosamente el comienzo del concierto que la Orquesta Típica Yukalpetén dedicó a nuestro país, como ya es costumbre, con motivo de las celebraciones patrias. El concierto sufrió algunos minutos de retraso como consecuencia de la agitación cultural de la zona que, en domingo, atestigua la afluencia de los melómanos de Mérida a los conciertos de mediodía de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y en ocasiones coinciden con algún otro evento musical en el también llamado Centro Nacional de la Música Mexicana; además, en las mañanas dominicales opera la biciruta, pero hay público para todo. Lo que no siempre hay es la garantía de que el tránsito vehicular fluirá o que el estacionamiento de la zona será suficiente. No hubo alfombra roja, ni fue una noche de gala. Tampoco influencers invitadas a compartir su algarabía por atestiguar un concierto de tal envergadura, pero los cerca de 400 espectadores que se dieron cita para abrazar con aplausos y vítores a su orquesta, sabían muy bien a lo que iban: un recorrido por lo mejor de la música mexicana de todas las épocas y géneros posibles que lograría un balance perfecto entre deleite, diversión y embeleso. Si el aforo del recinto fuera mayor, no hay duda de que cada butaca se habría ocupado en una tarde como la de hoy. Pedro Carlos Herrera López es el director de la Orquesta Típica Yukalpetén desde el año 2009. A partir de que asumiera el mando de la institución musical fundada en el año de 1942, esta ha demostrado un crecimiento paulatino y en constante aceleración que ha sobrevolado pandemias y necesidades estructurales para consolidarse como una de las mejores agrupaciones de música vernácula de nuestro país. El director y arreglista ha imprimido no solo maestría musical en los arreglos sinfónicos para la música yucateca que tradicionalmente interpretan, sino que ha logrado cohesión entre los integrantes y se ha adaptado con elegancia a los diferentes estilos de liderazgo que han transitado por el gobierno de Yucatán, que la auspicia e impulsa. Dueño de un inmensurable talento y versatilidad, Herrera López es ya, sin duda, uno de los más preciados tesoros vivientes de la historia musical de Yucatán.

Como agua fueron transcurriendo los minutos en los que los espectadores nos deleitamos con la música de la única orquesta que actualmente incorpora una sección de trovadores en sus filas, lo cual le imprime el incomparable y característico sello. Las voces de los cantantes titulares se fueron uniendo a los 42 ejecutantes y sus personalidades se desbordaron como en una refrescante cascada de tonalidades, estilos y maestría vocal. Escuchamos a a máxima representante de la trova en México y América Latina, Maricarmen Pérez desbordar su carisma y experiencia al interpretar canciones que son casi himnos, como México lindo y querido, de Jesús “Chucho” Monge Ramírez, Qué bonita es mi tierra de Rubén Fuentes Gassón y Mi ciudad de Eduardo Salas y Guadalupe Trigo y la vimos batallar por abandonar el escenario a consecuencia de los tupidos aplausos del público que se resistía a dejarla ir.

Emma Alcocer, con su particular estilo y gran sensibilidad, endulzó Veracruz, del inmortal Agústín Lara, Amanecí Otra Vez de José Alfredo Jiménez y No volveré, de Manuel Esperón. Jesús Armando demostró un total dominio del escenario regalando inolvidables interpretaciones de “La Bikina” de Rubén Fuentes y “El Sinaloense” de Severiano Briceño con inesperados despliegues de histrionismo, zapateado y gran estampa que sorprendieron gratamente a los seguidores de la OTY. María Bonita, de Agustín Lara, La malagueña de Elpidio Ramírez y Pedro Galindo y Serenata Huasteca de José Alfredo Jiménez, a dueto con Rodolfo Santos, fueron los temas que permitieron comprobar que Javier Alcalá Navarrete es una de las mejores voces que ha dado el estado y que su lugar en la benemérita institución está más que justificado.

Fue una tarde de música que transcurrió como en familia: en la cálida emocionalidad de lo que nos es conocido, de lo que se nos ha hecho saber nuestro; en la cercanía de la música que podemos acompañar con nuestros propios cantos y una orquesta de sonrientes ejecutantes enfundados en inmaculados trajes típicos que lo mismo aceptan nuestros vítores que nos dejan mudos de asombro y respeto al interpretar con destacadísimo rigor académico piezas sinfónicas como Palenque del yucateco Fausto Pinelo Río.

Entre los asistentes estuvieron para confirmar el virtuosismo de nuestra querida Orquesta Típica Yukalpetén el investigador musical y presidente emérito de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, Luis Pérez Sabido y el gran guitarrista yucateco Cecilio Perera.

El concierto estuvo aderezado con amenas intervenciones del director Pedro Carlos Herrera, quien finalmente agradeció al Gobierno del Estado de Yucatán el apoyo y el impulso que durante 78 años se ha brindado de forma ininterrumpida a la OTY. Hago votos para que este apoyo crezca y este crecimiento se traduzca siempre en un profundo respeto por nuestros artistas y en el inmenso reconocimiento que su preparación y trayectoria merecen como pieza fundamental en la labor de transmitir el rico patrimonio musical de nuestro estado, de generación en generación.

Gestora Cultural