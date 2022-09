Húndete en el tsunami: fin de semana de cómic, anime, K-Pop y cosplay

Los actores de doblaje Jessica Ángeles y Tommy Rojas, quienes dan vida a Marinette y Adrien Agrarte de “Miraculous Lady Bug”, son dos de los invitados especiales a la 39a. edición del Tsunami Mérida Comic-Con.

Tommy (quien también da voz a Koku en “B: The Beginning”, Taizoo en “Los siete pecados capitales”, y Boraleta en “Dragon Ball Super”) comparte que hacer doblaje no es fácil, pero que la práctica facilita su labor. Sobre la forma en la que da vida a sus interpretaciones, señala que usa muchas referencias y que algunas incluso son internas y no las comunica al director. En el Tsunami estará compartiendo su labor con los asistentes y resolviendo dudas respecto a sus interpretaciones.

Por su parte Jessica Ángeles, quien realiza su profesión desde hace más de 20 años, indica que creció haciendo doblaje, de manera que lo siente como algo natural. Ella también convivirá y hablará del doblaje con sus seguidores.

Externó que como da vida no solo a Marinette, sino también a Zelda, personaje del videojuego, a Jynenso en “Star Wars” y Komi en el anime “Kom san”, el público que la sigue es de todas las edades y participar en estas convenciones resulta muy divertido, pues le permiten conocer al público tan diverso que aprecia su trabajo.

Comparte que disfruta ser la directora creativa de un proyecto, ya que goza de amplia libertad para crear el personaje, no así cuando es actriz y tiene que responder a las peticiones e indicaciones del director.

El Tsunami se realizará hoy sábado 17 de septiembre y mañana domingo, de 11 a 21 horas en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Gretel Rodríguez Almeida, una de las organizadoras del evento, destacó para el Diario que en esta edición se tendrá la zona más grande de cosplay que se haya tenido en ediciones anteriores. Incluyendo a dos invitadas especiales: Skai y Sorato, dos chicas que se caracterizan como personajes masculinos.

Como es costumbre en cada edición, se tendrá el concurso de cosplayer, en el que están inscritos 15 participantes; y el concurso de K-Pop individual, grupal, y el que da pase para acudir a la fase nacional, que se efectuará en Oaxaca.

Los boletos de acceso a la convención tienen un precio de $150 y se pueden adquirir en tusboletos.mx y en las taquillas del Centro Siglo XXI.— IRIS CEBALLOS ALVARADO