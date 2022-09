Una vida en el sacerdocio; el canónigo Juan Castro Lara, 70 años con Cristo

Si alguien conoce de historia y de música en la Arquidiócesis de Yucatán es el padre Juan Castro Lara, canónigo emérito de la Catedral y rector de San Juan Bautista, quien está porfestejar los 70 años de su ordenación sacerdotal.

El sacerdote de 95 años de edad es al parecer el más longevo en la Arquidiócesis desde el fallecimiento del padre Avelino Carvajal Ruiz, quien tenía 70 años de sacerdocio y 98 años de edad.

El padre Juan Castro fue ordenado el 20 de septiembre de 1952, en Tekit. El ministerio se lo confirió el arzobispo Fernando Ruiz Solórzano, en el marco de un Congreso Eucarístico.

El sacerdote nació el 27 de marzo de 1927, en Tekit. Sus padres se llamaron Manuel Castro González y María Antonia Lara. Sus hermanos son el sacerdote Sebastián y Celsa.

El padre Juan Castro Lara ha conocido a los cinco arzobispos que han gobernado la Arquidiócesis de Yucatán desde que este territorio fue elevado de diócesis a Arquidiócesis.

Recordó que monseñor Martin Tritschler y Córdova, el primer arzobispo de Yucatán, era una persona de estatura alta e iba cada semana al Seminario, a hablar con el rector.

Monseñor Fernando Ruiz Solórzano, el segundo arzobispo de Yucatán, fue un hombre muy culto, en todo, filosofía, literatura, siempre vestía sotana negra y cuando salía a la calle se ponía un sombrero.

Monseñor Manuel Castro Ruiz, el tercer arzobispo de Yucatán, era estricto con la puntualidad. Cuando daban conferencias en Mérida era muy puntual y estando un día en Tizimín, por más que corriera no llegaba a las 8 de la noche a una junta, “Somos impuntuales”, dijo.

“Debía tener un helicóptero pero no había”, sonrió el sacerdote.

Al referirse al cuarto arzobispo de Yucatán, monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, dijo que era muy amable, solo que no le gustaba que comenzaran a comer si él no había llegado.

Expuso que con el quinto arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, se instituyó que no más de seis años debe estar un sacerdote en una iglesia y se han dado muchos movimientos.

“El arzobispo es muy callado, muy pacífico y tal vez por la diabetes, cuando lo invitan a comer, se cuida mucho; es muy tranquilo y muy buena gente”.

El padre Castro Lara compartió que lo que lo mantiene firme en su vocación es estar ocupado en algo.

Comentó que siempre está alegre porque donde quiera que esté, con todas las dificultades, sale adelante.

“Cuando estaba en los pueblos grandes siempre un día a la semana veíamos la biblia, un poco de liturgia, y en las haciendas daba clase”.

A las clases que daba en Motul comenzaron a ir 30 señores de Mérida, y cuando lo enviaron a la Sagrada Familia, todos le siguieron.

“En Maní, el pueblo era muy pobre, eran campesinos, y cuando se me hacía tarde ya no me llevaban comida. De las tortillas que quedaban, bajaba un limón y le ponía sal y eso comía”.

Como no había luz eléctrica se ponía a leer con velas, cuentos de espantos.

Así estaba contento pero “ahora todo está arreglado, los padres tienen comodidades, automóviles”.

El sacerdote recordó que lo peor de esa época no era andar en caballo de Maní a Mama, era que desde las 12 de la noche no podía tomar agua, por el ayuno.

El sacerdote recordó que en Mama celebraban la misa a las 12 horas, como en Ticul. En Maní tomaba el caballo para llegar a las 12 a la misa pero sin tomar agua desde las 12 de la noche y bajo el sol, con el calor de agosto, el caballo podía tomar agua de la lluvia y él no podía tomar agua, llegaba, celebraba la misa, luego se juntaban las velas, se les bendice, sale el gremio y había que acompañarlo a la puerta y como a las 2 de la tarde ya tomaba agua. “Eso era lo terrible, ni comida, ni agua, nada”.

Esa regla se cambió con el Concilio Vaticano II.

El sacerdote recordó que antes del concilio se celebraban las misas con el sacerdote de espaldas a la gente y en idioma latín, y la gente no lo entendía.

En las parroquias grandes, después de leer en latín leen en español pero como estaba en Maní, del latín había que traducirlo al maya, una lengua con la que nació el padre Juan Castro. Recordó que él nació en tiempo de la persecución cristera, cuando se celebraban las misas a las 3 de la mañana en diferentes casas de Tekit, Mama y Chumayel. “Me acuerdo que me cargaban a la 1 de la mañana para caminar hasta Chumayel, eran muchos kilómetros”, recordó.

Relató que cuando llegó el primer párroco a su pueblo la misa la celebraba en latín y no había nadie que le contesté en ese idioma, tenía que ir un acólito que rece y conteste en latín y entonces iba yo y después ingresé al Seminario.

Recordó que desde niño aprendió a tocar el órgano, piano y todo lo que tenga teclas, y ha ejercido ese oficio, como lo hizo en la parroquia de Santa Ana.

Comentó que en su pueblo un señor enseñaba a los muchachos pero cobraba, y él no tenía dinero pero le preguntaba que nota era ésta o aquella y cuando vino a Mérida siguió aprendiendo. En el Seminario solo él tocaba en el coro.

Juan Castro ha servido en muchas parroquias: Santiago Apóstol, Santa Ana, Maní (no había luz eléctrica ni carretera). El sacerdote recordó que el camión que iba a Mérida pasaba a las 5:30 a.m. Si tenía junta en Oxkutzcab tenía que caminar 11 kilómetros y tomar un camión... Conkal, para suplir a “un viejito”; luego otra vez a Santiago apóstol, a Catedral, Ticul y Motul. Después lo enviaron a la Sagrada Familia y posteriormente al Archivo General.

Se quedó como notario eclesiástico muchos años, en Catedral, y luego lo nombraron canónigo hace unos 30 años hasta que llegó la pandemia de Covid-19 y ya no regreso a Catedral, se quedó en la rectoría de San Juan Bautista, que atiende hace unos años. A la Catedral solo los nuevos canónigos van. Los antiguos se quedaron en sus iglesias desde que comenzó la pandemia.— Claudia Sierra Medina