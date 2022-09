Antonio Mediz Bolio, un centenario que queda en el olvido

“Los hombres buenos cuando mueren van a sentarse debajo de la ceiba grande que está en el cielo alto. Allí tienen siempre buen tiempo y alegría y lo mismo es para ellos un año que otro año” (“La tierra del faisán y del venado”)

El 15 de septiembre pasado se cumplieron 65 años del día aquel en que el gran don Antonio Mediz Bolio se fue a sentar bajo la ceiba grande. Cada año, por decreto, se celebra su aniversario luctuoso y se realiza una ofrenda floral y una guardia de honor.

Nunca había asistido. Este año lo hice como acompañante de su nieta, mi prima Josefina Peón Mediz, quien siempre iba acompañada de su hijo Francisco Solís Peón, pero hoy Pancho ya tiene su lugar especial, junto a su bisabuelo, bajo la ceiba grande. Llevaba la encomienda de decir unas palabras en nombre de la familia, a la cual no pertenezco.

Es bellísimo el rincón del CEBA donde se encuentra el busto de bronce de Mediz Bolio con la placa que lleva grabadas las palabras con las cuales inicio mi escrito, en letra manuscrita dorada, a la sombra de una gran ceiba. Ahí se colocó la carpa que alojaría a los asistentes.

El programa comenzó puntualmente. Constó de dos muy agradables interpretaciones musicales a cargo de los Trovadores del Mayab, dos lecturas, la semblanza del homenajeado y un fragmento de “La Xtabay”, realizadas con voz clara por dos alumnas del Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística; mis palabras y el cierre, con el mensaje de la maestra Ana Isabel Ceballos Novelo, quien llevaba la representación de la secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, la maestra Loreto Villanueva Trujillo. Siguió la ofrenda floral y las guardias de honor.

Quedé gratamente impresionada por la impecable presentación y la disciplina de los alumnos del Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística que asistieron al evento y que eran mayoría, razón por la cual a ellos me dirigí, compartiendo con ellos algunos fragmentos de “Bel Xool”, un escrito autobiográfico de Mediz Bolio que narra su amor por un queridísimo amigo de la niñez, que era de raza maya, “el buen Bel Xool”, como se ha referido a él el doctor Jorge Cortés Ancona, en un esfuerzo por hacerlos comprender el origen del amor de Mediz por su tierra y por su gente.

Nadie ama lo que no conoce y para amar la obra de don Antonio es preciso conocerla. Estos jóvenes podrían ser piezas claves en futuros homenajes. Me hubiera encantado escucharlos declamar, por ejemplo.

Llamó mi atención la inasistencia del público, que, según entiendo, hace algunos años sí asistía, y la falta de representante del gobernador, que me hizo notar mi prima. Me pregunto el caso que tiene realizar homenajes “cerrados” y las razones por las cuales no se convoca a la prensa, tanto escrita como digital. Este año se cumplen cien años de la publicación de “La tierra del faisán y del venado”, publicada en Buenos Aires en 1922. Se los hice saber a los alumnos asistentes. Cuando menos ellos, que representan el futuro, lo recordarán, porque todo parece indicar que este centenario y el anual homenaje “por decreto” poco significan para nuestras autoridades.

¿Qué será de la memoria cuando ya no haya más memoria? ¿Poco a poco se irá olvidando lo yucateco de nuestro Yucatán?