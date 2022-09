Qatar es un país “maravilloso”; mexicana Yezenia Navarro narra su experiencia de vivir en el país

Ahí ya es de noche y aquí ni a mediodía se ha llegado. La mexicana Yezenia Navarro, Mrs Universe (Señora Universo) 2014, abre al Diario las puertas de su casa en Qatar en una plataforma virtual.

La modelo y actriz tira de una de sus cortinas y muestra la oscuridad al exterior de su residencia en el país árabe, donde vive desde hace once años.

Yezenia fue designada recientemente líder mexicana de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 para servir de enlace con la comunidad latina que asista a la cita deportiva internacional.

“Cuando llegué era muy complicado, fue un choque cultural muy difícil para mí”, admite la modelo. “El aeropuerto antiguo era muy chiquito, como una central camionera; ver a los hombres de blanco y las mujeres de negro fue fuerte. Además, llegué en verano, con 51 grados de temperatura y en el Ramadán, el mes santo de los musulmanes”.

Yezenia se mudó al país con sus tres hijos debido al trabajo de su entonces esposo. “No tenía licencia, mis niños estaban chiquitos, pero a los tres, cuatro meses me puse las pilas, busqué trabajo y para diciembre de 2011 ya estaba en las portadas de revistas”, recuerda.

Vivir en Qatar

Desde entonces ha participado en sesiones para publicaciones, desfiles de moda y comerciales. “Me ha ido muy bien en Qatar”.

“Cuando escucho que hablan mal de Qatar, que las mujeres no pueden hacer nada, me sorprendo porque muchas de esas personas ni siquiera han venido. Mi experiencia de vida ha sido muy buena”, enfatiza.

“En México me iba muy bien, pero lo logrado en Qatar a lo mejor nunca me hubiera pasado en México”.

Indica que ha entrevistado a celebridades de diversos ámbitos, como leyendas del fútbol, y además de modelar se encarga de coreografiar pasarelas y contactar a modelos de países de Europa e Hispanoamérica.

Igualmente se desenvuelve como influencer en redes sociales, embajadora de marcas y, ahora, líder de la comunidad mexicana para el Comité Supremo Organizador del Mundial.

Mujeres en Qatar

Asegura que las mujeres “tienen mucha fuerza” en la sociedad qatarí, como lo demuestra la labor que realiza la madre del emir Hamad bin Jalifa Al Thani en apoyo a la educación de niños de familias de escasos recursos, y el trabajo de una de sus hermanas a favor de la cultura, el arte y la moda.

De igual manera, destaca que hay mujeres que tienen hasta dos carreras profesionales y maestrías.

Yezenia Navarro explica que, aunque Qatar es un país de fe musulmana, que predica la discreción en la forma de vestir, “si voy a la playa me pongo un bikini, si voy a una fiesta me pongo un vestido con escote, si voy al centro comercial uso jeans, si voy a una mezquita me cubro toda. Hay lugares para diferentes vestimentas”.

“Te puedes vestir como en cualquier parte del mundo, pero con modestia”, dice.

En sesiones fotográficas ha usado la abaya, el vestido largo tradicional de la mujer musulmana; la shayla, con la que se cubre la cabeza, y el burka, para el rostro.

Mrs Universe 2014, madre de tres varones —de 19, 16 y 13 años—, precisa que la lengua oficial en el país es el árabe, pero es generalizado el conocimiento del inglés, incluso entre los adultos mayores. “Dependiendo del grupo en el que esté me comunico en español, inglés o portugués. El árabe hablo lo muy básico”, admite.

Precisa que ella es cristiana y participa en grupos de estudios bíblicos, pero también practica el ayuno durante el Ramadán, mes en el que, desde antes que sale el Sol y hasta que se pone, no se consumen alimentos.

“Gracias a que vivo en Qatar valoro mucho mi cuerpo. Valgo por lo que soy, lo que pienso, las oportunidades de viajar. Siento que he adoptado un poco la modestia de este país”, considera.

Por otro lado, señala que el país es “el más seguro del mundo: puedo ir a un café y dejar el bolso en el coche con las llaves y celulares, regresar a los 15 minutos y voy a encontrarlo todo”.

Asimismo, es uno de los países con el ingreso por persona más alto del mundo. “Se vive una vida muy lujosa, se gasta mucho pero también se gana mucho, si eres emprendedor puedes crecer”.

Desde que Qatar fue designada sede de la Copa del Mundo se han construido estadios, hoteles y centros comerciales y de entretenimiento. “Están tirando la casa por la ventana para ofrecer a los aficionados y turistas el Mundial de su vida”.

Se habla español

De acuerdo con la modelo, organismos locales ya se dieron cuenta de la importancia de la comunidad hispanoparlante y buscan generar contenidos en español para los aficionados que viajarán a Qatar. En ese sentido, revela que se está en busca de presentadores y maestros de ceremonia que hablen español para participar en las actividades de la FIFA.

Asegura que se pueden encontrar platillos de México en el país y confiesa que, después de la mexicana, la comida libanesa es su favorita por su alto contenido de vegetales.

En casa cuenta con la ayuda de una persona para la atención de sus hijos y que le cocina guisos mexicanos.

Yezenia Navarro aclara que el título de belleza obtenido en 2014 para mamás y esposas no es lo que le ha abierto las puertas, sino su empeño de salir adelante.

“No puedo quedarme en casa sentada esperando que todo caiga del cielo”, declara. “Soy una mujer muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra, salgo a buscar”.

Por último, invita a los mexicanos a que viajen a Qatar, un país “maravilloso” que tiene mucho por ofrecer.