Viral. El significado de regalar flores amarillas el 21 de septiembre: cuándo inició y por qué

¿Es una tradición regalar flores amarillas el 21 de septiembre? En realidad no se trata de un "rito" milenario, sino de una iniciativa nacida a través de TikTok que rápidamente encontró nicho no solo en Argentina, sino en Perú, Ecuador y México, así como otros países de Latinoamérica en el que el drama argentino "Floricienta" se volvió popular a inicios de los 2000.

Desde hace algunos días, a través de TikTok varios usuarios comenzaron a viralizar el "trend" (tendencia) de: "Si te obsequia flores amarillas, te quiere para toda la vida"; "Y recuerden hombres... el que regale flores amarillas el 21 de septiembre se quedará con ella para siempre..." y otras frases similares.

En la red social de vídeos cortos se puede ver a varias parejas con flores amarillas y de fondo suena el popular tema de "Flores amarillas", interpretado por Florencia Bertotti, quien protagonizara el drama argentino "Floricienta", que llegó a México a través de Disney Channel.

La letra de ''Flores amarillas'' de ''Floricienta''

Y es que para aquellos que crecieron con la singular historia de "Floricienta", interpretada por Florencia Bertotti en el papel de una huérfana que llega a una casa para ser la cuidadora de una familia, cautivó a varias generaciones no solo en Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica.

En el elenco se encontraban además Lali Espósito, Benjamin Rojas, Juan Gil Navarro, Isabel Macedo y Fabio Di Tomaso.

Casualmente, en días pasados Florencia Bertotti sorprendió a sus seguidores en un concierto al interpretar varios de los temas que hicieron de "Floricienta" una telenovela juvenil memorable, que además tuvo su remake en México con Eiza González como protagonista con "Lora, érase una vez".

El significado detrás de regalar flores amarillas el 21 de septiembre responde a dos cosas: la primera es la letra de amor detrás del tema "Flores amarillas" y la segunda es que la fecha coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur, que abarca de la fecha citada al 21 de diciembre próximo, cuando inicia el verano.

Esta es la letra de "Flores amarillas", que es esconde la razón por la cual si tu "crush" (enamorado) te regala un ramo de este color te estaría entregando "la vida entera":

"Él la estaba esperando con una flor amarilla /Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila / Y el amarillo de sol iluminaba la esquina/ Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña"

Ella sabía que él sabía / Que algún día pasaría /Que vendría a buscarla /Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas /El instante del encuentro /Está dicho que es un hecho / No la pierdas, no hay derecho /No te olvides/ Que la vida /Casi nunca está dormida

En ese bar tan desierto los esperaba el encuentro/ Ella llegó en limusina amarilla, por supuesto / Él se acercó de repente, y la miró tan de frente / Toda una vida soñada y no pudo decir nada.

Ella sabía que él sabía/ Que algún día pasaría / Que vendría a buscarla /Con sus flores amarillas / No te apures, no detengas/ El instante del encuentro / Está dicho que es un hecho /No la pierdas, no hay derecho /No te olvides / Que la vida / Casi nunca está dormida.

Ella sabía que él sabía / Que algún día pasaría /Que vendría a buscarla /Con sus flores amarillas /No te apures, no detengas/ El instante del encuentro / Está dicho que es un hecho / No la pierdas, no hay derecho No te olvides /Que la vida /Casi nunca está dormida

Ella sabía que él sabía / Él sabía, ella sabia/ Él sabía, ella sabía y se olvidaron /De sus flores amarillas.

¿Por qué se regalan flores amarillas?

No obstante, de acuerdo con información retomada por Infobae, regalar flores amarillas está relacionado con la alegría de vivir, tener optimismo y reunir energía. También significan abundancia, felicidad y es de buena suerte. Los girasoles son las flores amarillas más populares para regalar. Foto de Internet

Algunas flores amarillas que son recomendadas para regalar son:

- Tulipanes amarillos.

- Lirio amarillo.

- Narcisos amarillos.

- Margarita de flores amarillas.

- La flor de Retama.

- Girasoles.

- Rosas amarillas.

- Orquídeas amarillas.

- Verbena amarilla.

Si bien no se trata de una tradición de antaño, es posible que gracias a su viralidad, muchos consideren instaurar este rito para celebrar la llegada de la primavera año con año.