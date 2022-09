Consejos para iniciar una nueva vida en pareja

Los cambios siempre son buenos, pero no necesariamente es fácil adaptarse a ellos. Para quienes están pensando iniciar una nueva vida en pareja, es importante hacer una buena planificación. A continuación, les daremos unos cuantos consejos útiles que los ayudará a comenzar con el pie derecho.

¿Qué tener en cuenta antes de irte a vivir con tu pareja?

Aunque en este momento estén en la etapa más romántica de su relación, deben considerar bien que vivir en pareja o casarse trae cambios que no siempre son positivos. Con esto, nos referimos a que no todo será color de rosa, pero ahí deben estar para apoyarse y aceptar los defectos.

Por ejemplo, si uno en la pareja queda sin empleo es imperativo que el otro lo apoye, tanto a nivel emocional como aplicando estrategias para que vuelva a incursionar en el mundo laboral. Es así como, pueden sentarse juntos a hacer un buen currículo que le garantice un buen puesto de trabajo. Pero, no se preocupen hay un generador de cv que les hace el proceso más sencillo.

Este es solo un ejemplo, veamos qué otras cosas hay que analizar antes de tomar la decisión:

Peleas por cositas

Aunque no lo creas, hay parejas que pelean hasta por cuál será el lado de la cama de cada uno. Cuando somos independientes, todos los espacios son nuestros, no hay límites. Pero, una vez que vivimos en pareja, hay que tener en cuenta que esto ya no será así. Habrá cambios en tu espacio, horario e incluso, la decisión de a dónde irá tu dinero. Son muchas las cosas a compartir… ¿Estarás dispuesto a eso?

Los gastos de la casa

Siguiendo un poco el hilo anterior, antes de vivir en pareja deben aclarar bien quien se encargará de cada gasto. Además, es necesario estudiar bien en qué se gasta el dinero cada uno. Por ejemplo, si gastas mucho en el auto, en ropa o comida. Ya no podrán hacerlo libremente pues, esta situación podría ocasionar conflictos en la pareja.

Siempre llegar a acuerdos

Existen cosas tan básicas como quién lavará el baño o quién comprará la despensa. Aunque lo creas, estos son acuerdos que ayudan a que la vida de pareja sea más tranquila. Los acuerdos siempre convienen. No se trata de ceder siempre a todo sino de quedar conformes con las decisiones, mismas que más adelante no podrás cambiar.

Estabilidad económica

Claro, no todo son cosas malas. Al contrario, vivir en pareja tiene muchos beneficios, sobre todo, cuando han encontrado a la persona ideal. Gracias a la unión, ambos tendrán la posibilidad de alcanzar más objetivos en la vida, incluso aquellos que creían imposibles. Comprar un carro nuevo, un departamento, viajar, y demás cosas que quizás sería más difícil lograr estando solo.

Una relación formal

Aun cuando no estén casados, este cambio formalizará la relación. Por supuesto, se conocerán más, disfrutarán más tiempo juntos y aprenderán el uno del otro. No obstante, hay que tener cuidado de que la sinceridad que haya entre ustedes se convierta en una forma para herir o molestar al otro. Siempre es bueno hacer y recibir críticas constructivas, pero, hay que aprender a poner límites.

Intimidad

Seguramente estaban esperando con ansias este punto. Así es, los encuentros íntimos serán más frecuentes, pero, deben tener cuidado de no caer en la rutina. Podrán hacerlo donde sea, cuando quieran y sin interrupciones. Sin embargo, deben planificar bien para que no terminen viendo la intimidad como una obligación con su pareja sino, un momento para amarse y fortalecer la relación.

¿Nos mudamos juntos o no?

Estos tan solo son un par de consejos para la convivencia de la pareja. Las circunustancias siempre cambian de caso en caso. Puede que lo que les funcione a ustedes no sea lo más práctico para otra pareja. Por eso, si bien es cierto que pedir consejos de otros es útil, no tomen al pie de la letra esto pues pueden frustrarse al ver que a ustedes no les resultó aplicarlo.

Por eso, lo más importante antes de vivir en pareja es la conversación. Cada uno debe saber que debe esperar del otro, establecerán los límites, harán los primeros acuerdos, pero, sobre todo, expresarán sus sentimientos sobre lo que está por venir. ¡Buena suerte y felicidades!

(I.S.)