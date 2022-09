Aída López se prepara a diario

“La vuelta al arte en veinte retratos excéntricos” y “Despedida a una musa y otras despedidas” son algunas de las obras de Aída López que serán temas de plática en el programa “Voz viva, lectura en boca de sus autores”, hoy sábado, a las 12 horas, en el Centro Cultural José Martí.

La autora hablará de estos dos libros, publicados por el Fondo de ediciones y coediciones del Ayuntamiento de Mérida, y otras participaciones que ha tenido en antologías literarias.

Aída López, quien antes de ser escritora era psicóloga, aclaró que está por salir el ensayo “La vuelta al arte en veinte retratos excéntricos” que ganó el Fondo de Ediciones municipales en el 2021 y saldrá este año.

“Despedida a una musa y otras despedidas”, de cuentos, también se publicó con el Fondo en 2019 y salió en el 2020.

Hoy, Aída compartirá su proceso de escritura y los libros que ha leído, entre otros conceptos.

Adelantó que a esta actividad llevará una antología que incluye un poema suyo traducido en francés. El libro se llama “Resistir” y tiene obras de escritores y poetas de todas partes del mundo.

También llevará una antología de una convocatoria que salió en Colombia, “175 relatos de mujeres latinoamericanas”.

Aída López comentó que tiene siete años en las letras. Fue alumna de la Escuela de Escritores de Yucatán “Leopoldo Peniche Vallado” de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Luego estudió un diplomado en Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México, la Sogem Guadalajara. Y ahora estudia un tercer diplomado en la Universidad de Veracruz, de Letras Españolas, donde se está especializando en novela histórica con el escritor Imanol Caneyada.

“Me estoy formando constantemente, soy alumna permanente del Taller de Novela de Mauricio Solares”.

Comentó que también ha hecho periodismo cultural, en diversos medios.

La autora se encuentra feliz porque hace dos días fue acreedora del Pecda 2022, en el área de literatura, para escribir una novela .

Aida López compartió que se retiró de la psicología y comenzó a escribir.

A mí me gusta leer historia, filosofía, historia del arte, historia universal, psicología, antropología, yo todo eso leía para desarrollar mi profesión pero vengo de un familiar radicado en México y desde chica me inquietó mucho la poesía pero realmente yo le tengo mucho respeto y no me atrevo a escribir poesía, me empecé a inclinar por escribir ficción.

Compartió que a base de muchos cursos que ha tomado, con muchas personas y lo sigue haciendo, tuvo que cambiar ese “chip” que tenía en su cabeza que era el de la academia, del rigor, para volverlo creativo, lúdico en un momento dado.

“Y esto ocurrió hace 7 años cuando dije que quería dedicar los últimos años de mi vida a hacer lo que me gustaba”, relató.— CLAUDIA SIERRA MEDINA