La sonda Dart de la NASA busca alterar la órbita de un asteroide

CABO CAÑAVERAL.— En el primer experimento de su tipo, la NASA se dispone a golpear hoy un asteroide pequeño e inofensivo ubicado a millones de kilómetros de distancia de la Tierra.

La sonda Dart se estrellará directamente contra el objeto a 22,500 kilómetros por hora. El impacto deberá bastar para empujarlo hacia una órbita ligeramente más baja alrededor de otro asteroide de mayor tamaño, a fin de probar que si una enorme roca espacial alguna vez se dirige a nuestro planeta tendremos la oportunidad de defendernos desviándola.

“Esto es material de libros de ciencia ficción y episodios de ‘Viaje a las estrellas’ de cuando era niño, y ahora es real”, dice Tom Statler, del programa de la NASA.

Cámaras y telescopios observarán la colisión, pero habrá que esperar días o semanas para saber si de verdad se modificó la órbita. La prueba de defensa planetaria de 325 millones de dólares comenzó con el lanzamiento de Dart en el otoño pasado.

El asteroide en el que se puso la mira es Dimorphos y se encuentra a 9.6 millones de kilómetros de la Tierra. Es chico, de 160 metros de diámetro, y acompaña a un asteroide mayor, Didymos, que en griego significa gemelo y mide 780 metros.

Descubierto en 1996, Didymos gira tan rápido que los científicos creen que se le desprendió material con el que se formó su luna, Dimorphos, que lo orbita a menos de 1.2 kilómetros.

“Esto realmente se trata del desvío de un asteroide, no de una alteración”, subraya Nancy Chabot, científica planetaria y directora del equipo de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. “Esto no va a destruir al asteroide. No va a convertirlo en un montón de fragmentos”.

Prueba de fuego en el asteroide Dimorphos

Cuando se estrelle hoy en el asteroide Dimorphos, la sonda Dart de la NASA generará un cráter de decenas de metros y arrojará un millón de kilogramos de rocas y polvo hacia el espacio.

La NASA insiste en que no hay ninguna posibilidad de que Dimorphos o su acompañante Didymos sean un peligro para la Tierra ahora ni en el futuro. Es por eso que se les eligió para la prueba.

El Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que administra la iniciativa, adoptó un enfoque minimalista en el desarrollo de Dart, abreviatura de Double Asteroid Redirection Test (Prueba de Redireccionamiento de un Asteroide Binario), ya que en esencia se trata de un ariete que terminará destruido.

Tiene un solo instrumento: una cámara para navegar, seleccionar el objetivo y registrar su última acción.

Dimorphos, que se cree es una pila de escombros, aparecerá como un punto de luz una hora antes del impacto y se verá cada vez más grande en las imágenes que la cámara transmitirá a la Tierra. Los administradores confían en que que Dart no se estrelle por error en Didymos. El sistema de navegación de la sonda está diseñado para que la nave distinga entre ambos objetos y en los últimos 50 minutos se dirija al más pequeño.

La sonda, que tiene el tamaño de una máquina expendedora y peso de 570 kilos, colisionará con el asteroide de 5,000 millones de kilos. “Es como estrellar un carrito de golf a gran velocidad contra una Gran Pirámide”, indica Nancy Chabot, directora del equipo de la misión en el Laboratorio.

A no ser que Dart no dé en el blanco, que según la NASA tiene menos de 10% de posibilidades que ocurra, Dimorphos será el final de la sonda. En caso de que se siga de largo, Dart volverá a encontrarse con ambos asteroides en un par de años para una segunda oportunidad.

El pequeño Dimorphos completa una vuelta alrededor de Didymos cada 11 horas y 55 minutos. Con el impacto de Dart el tiempo deberá reducirse en 10 minutos. Aunque la colisión será evidente de inmediato, podría tomar semanas verificar la alteración en la órbita.

Las cámaras en Dart y un minisatélite que la acompaña captarán las imágenes del choque a corta distancia.

Aunque el empujón debería modificar ligeramente la posición del asteroide menor, eso resultará en un cambio mayor con el tiempo, según Chabot. “Así que si uno hiciera esto para la defensa del planeta habría que hacerlo con una anticipación de cinco, 10, 15, 20 años para que esta técnica funcione”.

Aun si Dart falla, el experimento habrá de brindar valiosos conocimientos, asegura Andrea Riley, ejecutiva del programa de la NASA. “Por eso estamos haciendo la prueba. Queremos hacerlo ahora y no cuando de verdad se necesite”.