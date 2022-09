Adhesivo de Edad de Piedra

MADRID (EFE).— La primera vez que el Homo sapiens usó un adhesivo hecho por él mismo fue en África, en la Edad de Piedra Media, lo que puede ser un indicador del desarrollo cognitivo y tecnológico de la época.

El análisis químico de los adhesivos conservados como residuos en herramientas de piedra halladas en Sudáfrica sugiere que proceden de la resina de coníferas Podocarpus, señala un estudio de la Universidad de Tubingia, Alemania, que publica “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

En la actualidad, la Podocarpus no exuda resina ni otra sustancia a la que se le reconozcan propiedades adhesivas. Los investigadores, encabezados por Patrick Schmidt, se propusieron saber cómo se fabricó pegamento en ese tiempo.

La preferencia por el alquitrán de la Podocarpus se explica por sus propiedades mecánicas, superiores al resto de las sustancias.

El equipo científico produjo el adhesivo mediante la destilación en seco de las hojas: quemando material vegetal de Podocarpus elongatus cerca de piedras planas y recogiendo el alquitrán que se condensaba. Aplicar la técnica requiere un “potencial innovador, habilidad y conocimientos”, escribe el equipo.

El proceso pudo ser descubierto accidentalmente, consideran los expertos, pero, como el alquitrán de Podocarpus no se da de forma natural, los recolectores de la Edad de Piedra Media habrían reconocido sus propiedades útiles y desarrollado métodos de producción.

La evidencia tienen implicaciones en la interpretación de la tecnología temprana basada en el fuego en África y es un indicador de la cognición compleja en los registros arqueológicos de la época.