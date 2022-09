Karim Ayala Poot tocará con la OSY una joya musical

Se dice que existen cuatro grandes conciertos alemanes para violín, el de Beethoven, Brahms, Bruch y Mendelssohn, este último es considerado la joya del corazón, y es justo el que interpretará el violinista yucateco Karim Ayala Poot, quien realiza un regreso triunfal a la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) como solista invitado.

El joven músico fue parte de la OSY cuando tenía tan solo 16 años, y permaneció en la agrupación tres años, antes de decidir irse a Alemania a continuar su preparación, animado por sus compañeros de orquesta, quienes le insistían que debía seguir estudiando.

Así lo hizo y ahora cursa el Doctorado en Música en la Universidad de Texas.

El talento que los maestros de Karim detectaron que tenía desde niño, es lo que lo hace regresar a su tierra natal, para ofrecer junto con la OSY el Concierto para violín de Mendelssohn, en lo que será su reencuentro con la agrupación.

Karim Ayala expresa que se siente muy honrado de esta invitación, ya que a todos los integrantes de la Orquesta los considera sus maestros de alguna u otra forma, y hay quienes de manera directa lo han sido como es el caso de Iliana Stefanova, principal de los segundos violines en la agrupación.

“Es un honor muy grande que acepto con humildad”.

Sobre la obra que interpretará, destaca que se trata de la joya del corazón de los cuatro grandes conciertos alemanes para violín, que considera importante porque fue el primer concierto solista que revolucionó sobre cómo escribir un concierto para solista y orquesta.

Explica que antes de que Mendelssohn compusiera esta obra, los conciertos para instrumentos solistas iniciaban con una introducción y luego entraba el solista, pero el compositor alemán fue el primero en incluir desde el inicio al instrumento solista, solo un par de acordes y enseguida entra el violín.

Revolucionó también en cuanto a la cadenza que escribió para el solista, pues es un pasaje que los compositores dejaban libre para la improvisación o sobre el cual se podía hacer alguna modificación, pero en este concierto de violín el autor lo escribe completamente incluyendo la reintegración de la orquesta en la melodía.

Es una pieza de tres movimientos, pero otra singularidad es que el primero y segundo movimiento van totalmente ligados, y para el tercero, se tiene apenas una breve pausa, pues, prácticamente toda la obra es de corrido.

Considera que es un concierto muy demandante, para el que se requiere de mucha técnica y buena afinación para llevar al cabo todos los pasajes.

Karim inició su aprendizaje del violín a los 9 años.

Afirma que él no eligió al violín sino al revés, ya que su hermano que era bailarín y tenía contacto con personas del área de la cultura, le habló de la posibilidad de tener este instrumento para aprender, como parte de una especie de becas que estaban promoviendo entre los niños y adolescentes.

Recuerda que Russell Montañez Coronado, quien es parte de la OSY, fue quien propuso a su hermano le preguntara si estaba interesado en aprender a tocar el instrumento.

Dijo que si y así comenzó su historia con el violín. Su primera maestra fue Irene Aldeco y luego Iliana Stefanova, cuando fue aceptado en el Cemus a los 12 años, luego de audicionar.

En ese tiempo para él tocar el violín era una clase extracurricular más, como el deporte que hacía, por lo que aunque iba a clases no practicaba en casa. Recuerda que Iliana Stefanova citó a su madre quien le dijo que tenía talento, pero no practicaba y que ella no iba a perder su tiempo, si quería tocar por pasatiempo, que se fuera a otro lado.

Pensó que sí podía comprometerse y “creo que practiqué mucho”, señala sonriente, pues le fue tomando cada vez más cariño al instrumento.

Siente que un momento crucial para decidirse a ser músico fue el verano en el que se integró a la Orquesta Infantil y Juvenil de México, a los 15 años, en el que estuvo tres semanas con compañeros de varios estados en clases y prácticas, para luego realizar una gira de conciertos por el país.

En 2008, con tan sólo 16 años, audiciona para entrar a la OSY y es aceptado. Tres años después deja la institución para seguir sus estudios en Alemania por un año, para luego cursar la Licenciatura en Música en la Universidad del Norte en Texas, donde actualmente cursa el segundo año de Doctorado. La maestría la realizó en la Universidad del Sur en Florida.

Karim Ayala Poot reitera su emoción por ser solista con la Sinfónica de Yucatán, por el respeto que guarda a todos sus integrantes y al director, Juan Carlos Lomónaco , quien ha sido una pieza importante de su formación como músico.—- IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO