Presenta a Astro Enrique Trava

Todos tenemos que ser trashumantes, todos tenemos que ir cambiando, afirma el pintor Enrique Trava durante la presentación de su exposición “Trashumante”, que será inaugurada hoy, en la galería Arte1010 que se ubica en el Pasaje Picheta, a las 7 p.m.

El autor deja su ocre característico y usa una paleta de colores diferente y también crea al protagonista de las obras figurativas: Astro.

Comentó que su exposición temprana era una monocromía en ocres, donde lo recuerdan mucho, “pero en la pintura contemporánea incursioné un poco en los tonos de azul y de gris, más frescos por las características de diseños de interiores actuales”.

Los cuadros son de formato grande y mediano.

“Por eso son cuadros más frescos, más fáciles de fusionar, con la arquitectura moderna y precisamente por el interiorismo”.

Enrique Trava también es un trashumante.

El pintor yucateco con cuatro décadas de trayectoria artística explicó que un trashumante es una persona que cambia de suelos.

El término también se utiliza para el ganado cuando se gasta el pasto y los cambian de suelos, los trashuman para que tengan alimento.

Por eso su obra es titulada “Trashumante”.

Hablando de trashumancia debo decir que hay tres cuadros que están al fondo de la galería, de su pintura temprana. Son figurativos cargados de simbolismo, temáticas muy espirituales pero ante los cambios de nuestra sociedad, ante los nuevos tipos de diseño, de interiores, de torres, de consultorios, de oficinas, pues ensayé un poco con nuevos colores.

Entonces en esta exposición, por eso se llama así, presentó un figurativo que es una serie de un personaje llamado Astro que en lugar de cabeza tiene una esfera de cristal lo cual le da un aire como si fuera un astronauta, como si su cerebro fuera diferente. Es un tema más relajado, comentó el autor.

La exposición está integrada por alrededor de treinta obras en acrílico sobre tela, entre figurativas y abstractas, recientes e inéditas hasta ahora.

Comentó que trajo su obra pasada para que pudieran ver un punto de comparación.

A Astro se le representa en las situaciones más comunes y corrientes de nuestra vida: sentado junto a una maquinaria industrial henequenera, pensando; en un bar de un centro comercial, haciendo pizzas, en el parque Hidalgo, en el Gran Hotel o tocando un saxofón. Hay otro músico de la calle que tiene un clarinete.

Reiteró que las composiciones son situaciones relajadas y cotidianas pero que siempre, de alguna manera, tienen una cierta espiritualidad, dan algo que pensar.

Comentó que las obras abstractas representan en muchas ocasiones regiones del espacio sideral.

A cada quien le sugiere a su subjetividad.

Algunos títulos de las escenas figurativas son “Astro espera”, “Astro piensa”, “Astro sirve” y “Astro sax”, entre otros.

Enrique Trava compartió que su exposición esté en un lugar tan céntrico le hace sentir muy contento, tiene una afluencia enorme.

Recordó que tuvo un tiempo largo sin exponer por la pandemia, sin embargo lo aprovechó para pintar, en una evolución.

El autor comentó que la exposición coincidirá con la próxima Noche Blanca, el 22 de octubre. Ese día tendrá un conversatorio con el maestro Jorge Cortés.

La exposición estará un mes en la galería.

El horario de visita es de lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 6:30 p.m. Los sábados, de 10 a.m. a 1:30 p.m. Los domingos no abre la galería.— CLAUDIA Ivonne SIERRA MEDINA