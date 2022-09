Festival Urbano en Mérida, el fin de semana

Una fiesta del hip hop con sus cuatro variantes, el grafiti, el breaking, el Mc y Dj, se vivirá este fin de semana en Mérida, con el Festival Urbano Desenmascarando Rostros, en el que se tendrá talleres gratuitos con destacados exponentes del género y competencias de baile individuales y grupales.

Israel Alejandro Cervera López, uno de los organizadores, destaca que por primera vez se están reuniendo en un mismo evento los cuatro elementos que integran la cultura del hip hop, pues varias décadas atrás se separaron, debido a problemas de grupos o bandas como se les conocía en los años 90.

Al paso de años y con la madurez necesaria, quienes encabezaban o integraban esos movimientos urbanos se han reunido, limado asperezas, se han reído de sus ocurrencias del pasado y al fin han logrado unificarse como una sola cultura, la del hip hop.

Gracias a ello, a partir de hoy viernes y hasta el domingo se tendrá diversas actividades relacionadas con el grafiti, los Djs, los Mc y los breaking (antes conocido como break dance).

Ayer por la tarde, a las 17 horas, fue el primer taller con Stay-C Alvarado de Morelia, Michoacán, de entrenamiento auditivo para bailarines, en la Casa de la Cultura del Mayab. A las 8 de la noche fue la fiesta de bienvenida en el Delorean Bar.

Hoy sábado habrá dos talleres simultáneos a partir de las 10 de la mañana. Uno con Luis Rodríguez “Panthera”, ganador de eventos nacionales, de conceptos para el desarrollo de free style en la danza. El instructor es de Ciudad de México. Este taller es para todas las personas que hacen danza, desde folclore hasta breaking. , en el lobby de la videosala del Olimpo.

En ese mismo horario, pero en el patio central de ese centro cultural, Agni Flores, de Ciudad de México, impartirá el taller de breaking, para todas las edades, desde niños hasta adultos que quieran empezar a conocer o trabajar el concepto del break dance.

A las 11 de la mañana en ese mismo sitio, Philip Svirshch, de Ucrania, pero radicado en Los Ángeles, dará otro taller de breaking, más avanzado, para quienes ya cuentan con un poco de experiencia. Phill, como se le conoce artísticamente, es parte de un grupo llamado Escuadrón, de los Estados Unidos, ganador de premios mundiales.

Todos los talleres son gratuitos.

A las 12 del día de hoy darán comienzo las competencias preliminares de cinco categorías: Seven to smoke, competencia individual de bailarines de breaking; Club contra club, grupal; Rep your style, categoría libre en la que pueden participar bailarines de todo tipo de danza; Free style, de rap; y Cyper, de break dance en la que los participantes se ponen en círculo y van pasando al centro a bailar.

En cada categoría se seleccionará a los 8 mejores para la final que será pasado mañana, a excepción de la Cyper, en la que se elegirá en ese momento al ganador.

Tres conocidos raperos locales, Latra, El Verso y Artur, serán los jueces en la categoría Free style.

Pasado mañana, desde la 1 de la tarde y hasta las 8 de la noche, se llevarán al cabo las finales de todas las categorías.

Los premios serán estímulos en efectivo, sólo se premiará al primer lugar de cada categoría.

Todos los días del evento se tendrá la participación de Djs, y pasado mañana se tendrá una exposición de grafiti a partir de las 13 horas, en el área del espejo de agua del Olimpo. Los organizadores del evento, además de Israel Cervera, son: Eddie Góngora, José Rolando Ramírez Baas, Cinthia Quintal, Karina May, Normi Cervera, Alejandro Cetina, Julián González y Jesús Emanuel Valadez.— Iris Margarita Ceballos Alvarado