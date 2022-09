Rosalía Chay, la cocinera maya de Netflix: cómo vive y qué hace

YAXUNAH, Yaxcabá.— Desde que era niña, Rosalía Chay Chuc aprendió a moler en el metate el recado blanco, negro y rojo, especias de la gastronomía maya, un conocimiento que la convierte en una guardiana de la comida ancestral en el sureste mexicano, donde ahora atrae a turistas y expertos de todo el mundo.

“Aprendí desde niña, me enseñaron primero lo que es cocer el nixtamal, después me enseñaron a hacer tortillas y después ayudo a mi mamá en lo que va a cocinar, le ayudo a moler hasta el recado, así aprendí a moler”, cuenta la mujer en entrevista.

De cocinar en familia, Rosalía pasó a ser una reconocida chef tradicional, embajadora de la gastronomía de Yucatán, estado del sureste mexicano.

Y aunque en su casa ya tiene refrigerador y estufa, reconoce que no sabe utilizarla y no le gusta guardar la comida mucho tiempo porque “pierde sabor”.

La casa de Rosalía no es un restaurante, es algo que aclara a todas las personas que llegan a buscarla o que la contactan mediante su cuenta de Facebook.

En la vivienda reciben a turistas y grupos bajo un riguroso control porque todos los ingredientes son frescos y no se refrigeran.

“No, aquí no es un restaurante, es una cocina maya, porque yo cocino con leña, yo no cocino con estufa y no sé cómo cocinar con esas estufas. Por eso, cuando me invitan a salir prefiero cocinar para llevarlo porque sé que sí llega bien”, expresa la cocinera tradicional.