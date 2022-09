Reflexión con danza; cuatro estampas con la coreografía de James Kelly

Por la danza fuimos y encontramos un sueño. Nos fijamos en el sueño y advertimos que era reflexión y era aventura. Y la reflexión devino en juego de significantes con corporeidad humana e imágenes fílmicas.

Anteanoche, sobre las tablas del teatro Peón Contreras, se puso en acción “Todos somos danza”, exhibición y exploración bailable dividida en cuatro estampas según diseños coreográficos de James Kelly.

Doce bailarines se desplazaron como ideas e interrogantes alrededor del principal motivo de todas las artes: la búsqueda permanente de la felicidad, pese a los escollos de la adversidad.

El proyecto original provino de reflexiones de un par de maestros de danza: Alma Rosa Cota y Héctor Hernández, quienes han recibido el aval de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta) y el Ayuntamiento meridano. La producción corrió a cargo de la maestra Erica Millet.

Primer cuadro

El primer cuadro, “Preludios”, con acompañamiento de Jorge Raúl Medina, al piano, asume el curvado pulso del tríptico de blues y ragtime tejido por George Gerswhin en 1926 como un alarido en que se intercalan miedos y caricias, asombros y purificaciones.

Doce danzantes intentan deslindar los pactos de lo humano y la naturaleza, sacudirse el yugo de la indiferencia, envolver en movimientos sugerentes los quebrantos de cada día. Formas vivas intentan dispensar alguna certidumbre.

El sobrio vestuario, aportado por Ángel Argáez, acentuó la sencillez del juego.

“Los danzantes, sin palabras que ocupen sus contornos, ondulan, imaginan, buscan, piden que otra soledad ocupe su vacío”.

Con tres invenciones de Roberto Abraham, siempre con Medina desde el piano, los bailarines Ana Laura Aranda y Raúl Pedraza ingresaron en la sección denominada “La última mirada” —¿aquel adiós que cantaran Keats y Rilke?— y su desplazamiento escénico logró puntualizar el instante en que el amor pierde su oleaje y se percibe el aliento de esperanza que naufraga. Música y resoluciones corporales cavilan sobre el fenómeno de la soledad.

Violeta Rojas diseñó el vestuario.

Boleros

“Y soy aunque no quiera, juguete de sus ojos, esclavo de su amor”. Un mosaico de compositores de boleros —José Antonio Zorrilla “monís” y “Coqui” Navarro, entre otros— levantaron los párpados del siguiente cuadro que evoca una canción inolvidable, “Usted es la culpable”, con el concurso de ocho danzantes a quienes, desde las demarcaciones de James Kelly, correspondió la misión de sugerirnos la incandescente garra que atrapa desde la ilusión al desamparo.

Hubo labor de conjunto y de parejas cuyas evoluciones y giros nos revelaron cuan cierto es aquello de “el cuerpo de los danzantes es de otra sustancia, una materia aun ignorada más parecida al agua que a la arcilla”.

El trío Ensueño y un percusionista fueron heraldos de la tradición musical.

El gran cierre

Tras breve intermedio vino la última estampa que le da nombre al espectáculo, “Todos somos danza”, en el que, con ayuda de tres pantallas se proyectó un documental armado por Emmanuel Tatto sobre los días oscuros de la reciente pandemia mientras danza y música labraban soplos de gracia.

Con la presencia de la niña Ana Abraham y once bailarines, el escenario se incendió con los tres movimientos del Trio No. 1 de Johannes Brahms, Omar Álvarez al piano, Magdiel Alaniz en el violín y Leticia Tzab en el chelo, remarcando la sencilla elocuencia coreográfica de Kelly que vuelve visible los temores y dudas que no pueden expresarse con palabras.

Vilma Arceo diseñó el vestuario.

Además de Ana Laura y Pedraza, estuvieron en escena los danzantes Daniela Erosa, Gabriela Ramírez, Denisse Landa, Yvonne Gómez, Alejandra Basto, María José Cruz, Alan Oliva, Jesús Martín y César Pérez.

En la aportación lumínica, emotiva y delicada, estuvo en todos los cuadros Héctor Hernández.

El espectáculo fue recibido por el público con gratos aplausos.— JORGE H. ÁLVAREZ RENDÓN