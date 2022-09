Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 4 de septiembre

“Cualquiera que no renuncie a todo…”

Después de escuchar la parábola de los invitados al banquete, los oyentes de Jesús pudieron llegar a creer que la entrada en el Reino de Dios era cosa de chiquillos y que todo consistía en aceptar la invitación que se hace a todo el mundo. Sin embargo, la cuestión no es tan simple y tiene sus dificultades. Por eso san Mateo precisó en el sentido de la parábola hablándonos seguidamente del vestido apropiado que hay que llevar al banquete de bodas, y san Lucas recogió una serie de palabras de Jesús sobre las exigencias que Él hace a cuantos quieran ser sus discípulos y entrar en el Reino de Dios.

Cuanto se presente como un obstáculo en el seguimiento de Cristo debe ser eliminado sin contemplaciones. No importa que se trate de los vínculos más legítimos o de los más grandes bienes. Todo debe sacrificarse con tal de seguir a Cristo hasta la muerte, incluso dando la propia vida.

La comprensión de las parábolas depende del versículo 33 (“El que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo”). Jesús quiere decir solo, y nada menos, que para ser discípulo hace falta una actitud de total desprendimiento y que esto no debe olvidarlo nadie. A veces esta actitud deberá traducirse en renuncias efectivas, pero en cualquier caso el discípulo de Jesús debe estar a punto de dejarlo todo por la causa del Evangelio.

Así pues, en el relato del evangelio de hoy resuena una especie de estribillo de motivación espiritual: “No puede ser mi discípulo…”, dirigido —desde luego— a quienes estaban caminando con Él rumbo a Jerusalén. En primer lugar, Jesús propone que para ser su discípulo hay que romper con todos los lazos del pasado, dejar familiares y hasta uno mismo. Esta frase no solo es desconcertante, sino hasta contradictoria: ¿acaso no es verdad que el cuarto mandamiento impone “honrar al padre y a la madre”?

Además, es necesario descifrar el valor del verbo “odiar”, teniendo en cuenta los colores encendidos y las exageraciones propias de la mentalidad semita. El discípulo de Jesús debe rehuir el compromiso, el arreglo, la tibieza, porque la elección de fe es radical, de modo que es como un manantial que debe regar todo el terreno de la vida, y para eso el cambio de mentalidad es decisivo; por eso Jesús lo apremia con palabras duras, intensas, que mueven las conciencias.

Finalmente, hablando de “cargar la cruz”, uno debe estar convencido de que la adhesión del compromiso cristiano no es solo fruto de la adhesión valiente y entusiasta de un momento, sino que es una elección pesada, continua y cotidiana. La cruz se imprime sobre todos nuestros días, de modo que el viacrucis no es solo de un Viernes Santo, sino de siempre. La elección de “seguir a Jesús” es difícil y seria y no se la puede afrontar con ligereza y superficialidad, porque el fracaso podría ser amargo.