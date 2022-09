Finlandia se proyectará en la Filmoteca de la UNAM

El hijo pródigo regresa a casa. O algo así podemos decir de Finlandia, la película rodada en su mayoría en Oaxaca por el director Horacio Alcalá. Después de su grabación y presentación el año pasado, el filme ha recorrido una buena parte del mundo deleitando a miles de espectadores y críticos de cine, quienes han conocido mucho sobre la cultura zapoteca y, concretamente, las muxes, consideradas como un tercer sexo en sus comunidades desde la era precolombina.

En octubre de 2021, Diario de Yucatán realizó una entrevista, precisamente a Horacio Alcalá para que nos hablara sobre muchos aspectos de la película, como el simbolismo, el amor y el desamor, la carga emocional y, por supuesto, la mística (puede consultarse la entrevista aquí)

Esta semana, con motivo de la proyección de la película en la Filmoteca de la UNAM, en Ciudad de México, contactamos con Jesús Caballero, guionista de la cinta, quien desde Jaén, España, nos atiende por videoconferencia para hablar un poco de su visión acerca de la película y de cómo ha sido este año frenético entre tantas menciones, premios internacionales y halagos.

¿Esperabas el éxito que está cosechando la película?

Siempre esperas que la película sea un éxito. Ha tenido gran recibimiento en Australia, Estados Unidos, España o Francia, y eso impresiona más porque es la representación de una pequeña comunidad de Oaxaca que ha logrado conectar con gente de todas partes del mundo.

Hablábamos con Horacio Alcalá el año pasado y nos comentaba acerca de la importancia del guion en esta película, que tiene mucho de simbolismo, de realismo mágico, etc. ¿Cómo llega a ti la idea del guion? ¿Cómo surgió?

La historia llega a Horacio. Él es mexicano y no conocía a las muxes. Agarró un avión a Oaxaca; se informó; conoció a la comunidad y vio que había una historia interesante porque había una comunidad maravillosa. Cuando Horacio viene a Madrid, me comenta acerca de la película. Yo no conocía ni a las muxes ni Oaxaca, pero sí vi que el material era atractivo, fantástico. Leí todo lo que estaba escrito acerca de estas figuras y lo que Horacio compartió conmigo, y salió la historia. Coincidíamos en que teníamos algo muy atractivo entre manos y podía salir una gran historia.

Como Agustín Lara que hizo “Granada, tierra soñada por mí” sin conocer esa ciudad española, tú no conocías Oaxaca y creaste un guion sobre una comunidad de allí. Esa parte creativa tuvo que ser difícil y enriquecedora a la vez.

Sí, contaba con la experiencia de Horacio y todo lo pusimos en la mesa. Además, las muxes formaron parte importante porque participaron en la película en todo momento. Finalmente, hay un sustrato común en todas las historias: cuando a las muxes les deja el amor de su vida y se sienten destrozadas se sienten igual que yo me sentiría si me ocurriera lo mismo. Hay un universo en común de sensaciones y sentimientos sin importar si son de Oaxaca o India. Los sentimientos son los mismos.

Estarás deseando conocer Oaxaca, entonces…

Sí, la verdad es que estoy deseándolo. Tengo incluso ganas de mandar un mensaje a Estrella, una de las protagonistas y decirle que cuando haya una “Vela muxe” me avise y nos vamos de fiesta por allí.

El romanticismo, el misticismo, el simbolismo que hay en Finlandia, en todas las tomas y diálogos… ¿Cómo es enfrentarte a una carga emocional tan intensa?

Es mi primera película en ficción. Las sensaciones son nuevas. Hace 20 años que soy guionista, pero en formatos de entretenimiento para la televisión. Para mí, escribir sobre emociones y con personajes tan particulares es una novedad. Luego, me sentí cómodo y las emociones eran sencillas plasmarlas en un guion. Después de eso, cuando había castings y veía que todo lo que había planteado en la ficción se veía en la realidad es muy emocionante. Ver esas secuencias que tú haces en un personaje con una interpretación es impresionante. En cuanto a la intensidad, sí, es una película muy intensa, pero yo, que no soy especialmente sensible o romántico, no tuve mucha dificultad para meterme en ese mundo y en las situaciones dramáticas. La película es muy dramática y en sí, las muxes son personas desgarradas por esas emociones.

Algunos guionistas escriben o adaptan sus creaciones sabiendo quiénes son los personajes. En tu caso escribiste desde cero sin saber absolutamente nada de quién lo interpretaría. Después de ver el resultado con los personajes de la película, ¿fue lo que esperabas?

Cuando escribes el guion y le pones palabras a Amaranta o Delirio, las protagonistas, no les pones cara. Es importante poner cara a la gente por las facciones, por las expresiones, etc. En mi caso, la película no tenía ni fecha de rodaje cuando escribí. Escribí con personajes inventados y caras sin definición. Cuando luego vi a los actores, me di cuenta de que el casting es fantástico. La calidad de los actores es espectacular. Se adaptaban muy bien a lo que escribí.

¿Qué personaje crees que logra interpretar lo que has querido plasmar?

Por su tristeza interior, por ser el referente de las muxes, la más veterana, el nexo de todas, la que tira de todas ellas, Delirio, es con la que más vinculación emocional tengo, y con la que más he podido sufrir. En el fondo, en ella todo es dramático. Es generosa y todo ese drama e intensidad y tristeza, indudablemente hace que empatices con ese personaje, aunque lo que sufren es tan intenso que puedes empatizar con todas.

Acaba de terminar de proyectarse en España, durante varias semanas y salas. ¿Cómo ha sido la experiencia y el recibimiento, especialmente tú que has estado en algunas proyecciones?

La gente no esperaba que hubiera un director o un guionista para tener contacto directo con los espectadores. El contacto con la gente es maravilloso. Te das cuenta de qué toca al corazón a la gente y lo que le inquieta. De pronto, te das cuenta de que la gente quiere ir a los lugares de la película. Luego, alguien de tu entorno ve la película y lo ves emocionado por un personaje en concreto. Y eso es impresionante.

Finlandia participó en la previa a los premios Goya, los Óscars en España. Finalmente, no quedó entre las finalistas. ¿Qué le falta a una película como Finlandia para lograr entrar en unos premios como los Goya?

Por varias razones. En 2020 apenas se rodó en España por el Covid-19. En 2021 había el doble de películas, las de 2020 y ese año. Entraron como 180 películas en competición y es difícil que el jurado vea tantas películas. Yo creo que seleccionan las más famosas e importantes. No quiero decir que si la hubieran visto, decidirían que fuera la mejor película del año, pero sí es cierto que creo que no mucha gente la ha visto. También es cierto que el tema no es tan comercial como otras películas. Y a pesar de eso, hemos estado 10 semanas en el cine y era la película más vista. A un lado estaban los dinosaurios de Jurassic World o Top Gun y había dos personas viéndola, mientras que nosotros teníamos 60.

¿Qué frase recuerdas más de la película de la que estés orgulloso?

Hay muchas, pero una concreta creo que no todo el mundo la ha captado bien. La protagonista habla con Mariano, la muxe muy jovencita y que está en plena transición; Ésta le dice: “Los pájaros nunca cantan junto a los árboles que no dan flor”. Lo comenta con una mueca de tristeza profunda y absoluta. Esa frase es una metáfora acerca de la imposibilidad de que las muxes puedan tener hijos y una familia. Por eso los pájaros no cantan a su alrededor.

Finalizamos la conversación con Jesús, aunque en el camino, durante la plática, pedimos que nos defina dos de los conceptos principales de la cinta: muxes y Finlandia.

Las muxes son unos personajes a los que quiero conocer porque, que existan y tengan tanta luz en un entorno tan difícil como el que tienen, es casi heroico. Con sus particularidades y diferencias, claro está, quizás otro colectivo en algunos países está en la marginalidad. Pero la necesidad de ser lo que eres y lograr lo que quieres, y la fuerza que tienen a pesar de todas las dificultades a su alrededor, es maravilloso. En cuanto a Finlandia, es un lugar al que ir cuando van las cosas mal o cuando no encuentras una salida. Podría ser Finlandia o Grecia, no importa. Es un destino utópico, onírico. Para mí, por ejemplo, mi Finlandia es Noruega o Marruecos. Finlandia es algo así para la muxe protagonista, donde está su futuro y su amor imposible. Finlandia es tan distinto a la realidad donde viven, que en ese contraste reside lo atractivo.

Agradecemos a Jesús y le deseamos todo el éxito del mundo en Finlandia en todas las películas que vienen en el futuro. Y también nos promete que hablará con nosotros cuando eso ocurra.- Javier Caballero Lendínez

Para quienes deseen asistir a las proyecciones, los horarios son:

Sala Julio Bracho: del 7 de septiembre al 14 de septiembre. Horarios: 4:30pm y 7.30pm (7 de septiembre); 4.30pm y 7pm (8, 9 y 10 de septiembre); 12pm, 4.30pm y 7pm (11 de septiembre) y 4.30pm y 6.30pm (14 de septiembre)

Sala Cinematógrafo del Chopo: del 22 de septiembre al 25 de septiembre. Horarios: 4.30pm y 6.30pm.