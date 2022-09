Luis Mandoki da un giro a su estilo en ''Presencias''

CIUDAD DE MÉXICO.— Con una impronta en el cine hollywoodense y nacional, Luis Mandoki regresa a la pantalla probándose en otra liga, la del terror, con una historia que filmó en tiempos de pandemia de Covid-19 y en la que, por primera vez, colabora con él casi toda su familia.

“Presencias”, protagonizada por Alberto Ammann, Yalitza Aparicio y Daniel Mandoki, llegará a la Cineteca Nacional del 6 al 13 de septiembre y pasado mañana se podrá ver por la plataforma ViX+.

“Siempre ha sido mi reto buscar nuevas formas, y cuando conocí a Rodrigo de Pedro, el director de Videocine, me retó, y me dijo: ‘¿Por qué no haces una película de terror?’. Y me gustó el reto y dije: “Bueno, si encuentro una buena historia”, cuenta Mandoki en entrevista para Reforma.

Fiel a su manera de concebir cuadros profesionales sólidos, el realizador de “Gaby: Una historia verdadera” dice que se dedicó, primero, a leer guiones hasta encontrar uno que le interesó por su trama, la cual transformó desde el guión con su esposa Olivia Bond.

“Estaba enojada conmigo de que la metí al género. Cuando terminó el primer tratamiento y lo leí, le dije: ‘¿Sabes qué? Ya no voy a dormir más contigo’”, comento el cineasta.

Partiendo de ahí, reclutó a su hija Camille, compositora que elaboró un sonido original que se fortaleció con el trabajo de Sergio Díaz, quien fue el editor de sonido de la multipremiada “Roma”.

“Nunca trabajo con gente cercana, pero en este caso, con Camille, que es joven, compositora, y hacía años que le había escuchado un demo que había hecho para un corto de terror y me encantó, se lo propuse y me dijo: ‘Lo voy a pensar’.

“Y el proceso con ella fue muy intenso, yo soy muy exigente, entonces, aunque sea tu hija, pues tienes que... pero ella siempre estuvo con propuestas y trabajamos muy cerca porque yo tenía ideas claras de por dónde iba el tema”, confesó Mandoki.

Después, le realizó casting a su hijo Daniel, a quien siempre vio en los zapatos del hermano del protagonista de la historia.

Viendo en Netflix la serie de terror” Marianne”, le gustó la fotografía de Philip Lozano, quien aceptó sumarse al proyecto.

Invitó también al editor Pablo Barbieri, de la multigalardonada pieza “Relatos salvajes”, quien, reconoció, le cayó muy mal cuando le dijo que su final no servía.

Mandoki, quien labró una loable reputación tras dirigir antes que cualquier otro mexicano en cintas taquilleras a estrellas como Susan Sarandon, Paul Newman, Kevin Costner y Andy García, relata que, pese al desconcierto que le causó el punto de vista de Barbieri, decidió filmar otro final, aunque en Videocine estaban satisfechos con la versión que él entregó.

Ajena a claves propias del género, “Presencias” es un “tour de force” con vuelta de tuerca en el que un famoso actor (Ammann) hace todo lo posible por descubrir cómo fue el asesinato de su esposa tras encontrarse en su casa de descanso en un misterioso pueblo.

Aún la moneda está en el aire, pero Mandoki, a sus 68 años, tiene claro el aprendizaje.

“Durante el rodaje y después, en la postproducción, pensaba: La verdad, filmar un drama es mucho más fácil. Este género requiere de mucha visión.

“Tienes que preparar muy bien los movimientos de cámara, las atmósferas, las luces, los ritmos, no puedes dejar nada a la improvisación. Todo el tiempo vivía con tensión porque decía: Es que si esto no funciona, la película no va a funcionar”, puntualizó el cineasta.