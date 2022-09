La falta de amor y caridad, un mal de estos tiempos; reflexiona la iglesia

Una invitación a escuchar el llamado al servicio a la caridad que hace Cristo, y a seguir el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, realizó el presbítero Jorge Arturo Rodríguez Salazar, en la misa que ofició anoche para celebrar la fiesta patronal de la parroquia a su cargo.

La comunidad de Santa Teresa de Calcuta en Ciudad Caucel se reunió para celebrar la efeméride, que tuvo lugar ayer 5 de septiembre, fecha en la que falleció en 1997 la santa. Ayer se cumplieron 25 años de su fallecimiento.

En la homilía, el sacerdote hizo alusión al evangelio de San Lucas, al que dio lectura, y en el que se habla de que estando Jesucristo en la sinagoga, el lugar donde la Palabra de Dios se predica, se medita y se pone en práctica, había un hombre con una mano paralizada, una metáfora de que la Palabra de Dios no estaba teniendo efecto en las obras.

Pero Cristo le pide pasar al centro, simbolizando a todos los presentes, para hacerles notar que ya no estaba teniendo efecto en sus corazones porque la enfermedad lo primero que ataca es la caridad, las obras.

La lectura habla de que los fariseos que presenciaron cómo Jesús curó al hombre al extender la mano, estaban furiosos y discutían entre sí, pues ellos tenían paralizado el corazón, la caridad y el amor.

Señaló que la humanidad también tiene paralizado el corazón y la caridad porque los hombres y mujeres están tan ocupados que les faltan horas para el día.

Indicó que por el ritmo de la vida muchos se han olvidado de la caridad.

Explicó que Cristo no solo curó a aquel hombre, sino que salvó una vida, ya que todos serán juzgados por el amor, que es la caridad y el servicio, “si no lo estás haciendo tienes la mano paralizada, y si no lo hacen en el corazón reina el odio y rencor, pero Cristo vino para liberarnos, para que nosotros tengamos vida”.

Recordó que se puede hacer el bien, la caridad, extendiendo la mano.

Mencionó que las reliquias de Santa Teresa que se tienen en la parroquia recuerdan la importancia de la caridad.

Sobre la santa, expresó que nació el 28 agosto de 1910 y falleció a los 87 años en 1997.

Fue una joven inclinada a las cosas de Dios e hizo su primera comunión a los cinco años, de manera que sus primeros alimentos fueron la persona de Cristo, “Cristo que es la fuente de la caridad que alimentó a esa alma”.

A los 19 años fue superiora de un colegio católico donde se daba educación a niñas ricas en Nueva Deli, ahí es cuando recibió alocución por parte de Dios de fundar una congregación para niñas, para servir en la caridad, y desde ahí Cristo pudiera mostrar su amor y caridad a los demás.

Rememoró que no fue sencillo, ya que la comunidad a la que pertenecía la juzgó de traicionera y de no tener vocación, pero la santa tenía claro, que “primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, y ella tenía claro el discernimiento de lo que Dios le había dicho”.

Resaltó que santa Teresa recuerda que hay vivir la caridad, y decía que en el silencio se encontraba el llamado de Dios.

Al término de la misa, se realizó una pequeña procesión por el templo con la imagen de la santa, y las reliquias de la patrona quedaron expuestas un rato más para quien deseara acercarse a orar.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO