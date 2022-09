Margarita Diaz Rubio: “Leer es ser, es vivir, conocer, dialogar...”

“Hay que ser algo para hacer algo”, Johann Wolfgang Goethe, escritor y poeta alemán (1749-1832)

Estoy frente a una página en blanco que quiero llenar con unos sencillos renglones pero la mente en blanco —y valga la redundancia— se niega a reaccionar. Y entonces me pregunto: ¿Quién soy? y me respondo que soy lo que soy y no quiero ser nada más ni nada menos y, a los seres humanos que me rodean que son lo que son, los respeto y trato de entenderlos a cada instante.

Sí, pero ¿quién soy? me lo pregunto miles de veces y me contesto con las mismas interrogantes que, cuando tienen respuesta van hacia mis genes, hacia lo caminado y vivido a través de los años y, sobre todo, hacia lo leído que es algo que le convierte a uno en un ser que piensa, analiza y se entera de situaciones que salen de su entorno.

Leer es ser, es vivir, es conocer, es dialogar con el autor, es introspección. Escribir tiene la finalidad y la esperanza de transmitir ideas al futuro lector. En este tiempo he tenido la oportunidad de leer tres textos totalmente diferentes en estilo y contenido. Y llego a la conclusión de que una mente activa y lúcida, se debe al ejercicio mental que nos deja la lectura.

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.