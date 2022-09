Yeny Canché Canul: La paz en la adversidad

En la vida se nos presentan situaciones adversas y muchas veces no sabemos cómo lidiar con ellas, lo que nos hace sentimos vulnerables y con cierto temor.

No estamos exentos a problemas económicos, laborales o familiares, pero siempre debemos recordar que tenemos a Dios para guiarnos, darnos paz y fortaleza.

Si las situaciones nos causan tristeza, angustia o ansiedad, podemos y debemos depositarlas en Dios para que, arropados con sus fuerzas, no nos rindamos y continuemos.

Con su ayuda es posible seguir avanzando en los caminos más difíciles, pues sabiendo que no vamos solos y que Dios cuida de nosotros, podemos hacer frente a toda adversidad de la vida.

Dios es la fuente de la paz que nuestra alma necesita, por ello cada vez que algo turbe nuestra paz, vayamos a Él y presentemos todas y cada una de las cosas que están atormentándonos.

Estoy segura que encontraremos una paz que sólo Dios y su amor nos puede dar, veremos cómo las aguas se calman y enfrentaremos cada situación con tenacidad, confianza y fortaleza.

No estamos solos, tenemos de nuestro lado a la mejor compañía: Dios mismo.

Sé que muchas veces no será fácil, pero es más difícil cuando no hacemos parte a Dios en nuestra vida, pues tiene el poder de levantarnos cuando nosotros ya no tenemos fuerzas.

Al sentirnos en un abismo sin salida, su amor nos muestra que la luz volverá a alumbrar nuestra vida y que a pesar que las situaciones nos duelan o nos causen temor, nuestro ser sentirá la confianza de que con la ayuda de Dios saldremos adelante siempre.

Fundadora de Sublime Amor.