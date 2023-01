Baile de Debutantes 2022 en Mérida: así recibieron el Año Nuevo en el Campestre (FOTOS)

MÉRIDA.- En el marco de una vistosa y anhelada ceremonia fue coronada Ena María Ancona Baqueiro como reina del Club Campestre, cuando faltaban algunos minutos para iniciar el 2023, en una velada en la que otras 31 jóvenes hicieron su debut en sociedad.



El Gran Salón “José Trinidad Molina Castellanos” del Club -que lució una decoración al estilo de la “Bella época”, con lámparas en el escenario tipo "chandelier", murales tipo impresionista y una combinación de finos follajes con toques en tono dorado- fue el escenario en el que las 32 jóvenes fueron presentadas en sociedad, ante una concurrencia de 1,250 personas, entre adultos y jóvenes.



Fue una noche muy esperada por los socios del Club e invitados, porque hubo una larga pausa de dos años para volver a vivir una noche como ésta, debido a que por la contingencia sanitaria a causa de la pandemia el baile no se celebró en 2020 ni en 2021.

De manera que, el baile de anoche fue un reencuentro entre socios y amigos con una añeja tradición.

Mara Millet, reina saliente del Club Campestre

A las 10:45 de la noche inició la ceremonia con la presentación de la reina saliente, Mara Millet Sánchez, quien realizó la última pasarela como soberana del brazo de su padre, Mauricio Millet Reyes, mientras de fondo sonaban las notas de “Second star to the right”.

Mara lució un diseño de Gerardo Torres, vestido negro con azul rey, en corte princesa, estraple palabra de honor, plisado y confeccionado en organza de seda italiana y micro tul de seda francés.

Mara Millet Sánchez, del brazo de su padre, Mauricio Millet Reyes

Después de recorrer la pista del Gran Salón, la soberana saliente dirigió un mensaje a la concurrencia, en el que expresó: “Es un gusto para mí que podamos estar reunidos nuevamente, en este salón, después de estos tres años, los cuales, tuvieron un gran impacto en nuestras vidas y en las del resto del mundo. Me alegra de todo corazón ver que, después de varios años, retomamos esta gran tradición”.

La joven agradeció a sus abuelos, Arturo Millet Molina y María Concepción Reyes Ponce, quienes no pudieron estar presentes en la velada. Y es que, Millet Molina, además de ser su familiar es el presidente del Club, pero en esta ocasión, debido a un desafortunado accidente, no pudo asistir, y se convirtió en el gran ausente de la noche. Al mencionarlo, los asistentes aplaudieron al presidente a manera de reconocimiento.

Mara también extendió un agradecimiento a sus padres, Mauricio Millet y María José Sánchez Ortegón de Millet, así como a familiares y personal del Club por el apoyo recibido de su parte durante el reinado que presidió.

De igual manera agradeció a los directivos del Club por darle la oportunidad de ser parte de “esta maravillosa experiencia que, a pesar de no haber sido como las anteriores, disfruté y recordaré bastante”.

Se dirigió a la reina entrante Ena María para expresarle “te damos una cálida bienvenida y te recibimos con los brazos abiertos en esta gran familia que forma el Club Campestre de Yucatán. Recuerda siempre disfrutar cada uno de los momentos y anécdotas que tengas este año”.

La ceremonia continuó con la presentación de las debutantes cuando el reloj marcaba las 10:52 de la noche.

La presentación de las jóvenes debutantes en el Club Campestre

El gerente del Club, Sergio Cruz Ruiz, maestro de ceremonias de la velada, fue anunciado una a una a las jóvenes, quienes recorrieron la pista del Gran Salón, acompañadas por sus padres, a excepción de una, Samantha Fonz Escalante, quien lo hizo del brazo de un amigo de la familia, Álvaro Iván Traconis Aguilar.

El desfile de las jóvenes debutantes en el Club Campestre

Al paso de las jóvenes por la pista, antes de subir de nuevo al escenario para esperar el término de la presentación, los asistentes aplaudían con entusiasmo a las debutantes y sus respectivos padres.

Durante el “paseillo” se escuchó de fondo un mix de canciones que fueron desde la década de los 80’s hasta temas modernos de artistas como Taylor Swift.

Ena María Ancona, la reina entrante del Club Campestre

Una vez que las 31 jóvenes fueron presentadas tocó el turno a la nueva soberana, Ena María Ancona Baqueiro, quien recorrió el salón del brazo de su padre, al compás del tema “Go the distance”.

Ena María lució un vestido de bustier de cortes plumilla, en tono “off White”, confeccionado en tiras de tul italiano plisado formando mini olanes y volantes rizados, diseño de Alexei Quintal.

Ena María Ancona Baqueiro, con su padre, Mauricio Ancona Millán

El atuendo lo complementó con aretes y gargantilla de oro blanco y perlas calabazo, recuerdo de familia, y una tiara adquirida en Nueva York especialmente para hacer juego con el vestido, de inspiración moderna, estilo “water drop” con incrustaciones de circonia cúbica en 6 niveles.

Nueva reina en el Club Campestre

Tras recorrer la pista de baile, la reina entrante subió al escenario donde intercambió un ramo de flores con su antecesora, para luego escuchar la proclamación del laudo de su reinado, al que dio lectura el consejero del Club, Fernando Medina Gamboa.

“El Club Campestre de Yucatán proclama como reina para el período 2023 a la señorita Ena María Ancona Baqueiro, y le otorga el presente en honor a su reinado de gracia y simpatía”, leyó.

Cada año se entrega a la reina entrante una medalla como símbolo de su reinado, por segunda ocasión esto no se hizo durante la ceremonia, sino que se le entregó previamente, en el ensayo general celebrado el 29 de diciembre pasado, al igual que se hizo entrega a las demás debutantes de la medalla de nácar engarzada en oro blanco, la cual lleva el nombre de cada una, el año que debutaron y el nombre del Club, como un simbólico recuerdo de este importante momento en sus vidas.

El intercambio de arreglos florales entre las dos soberanas

Lorenzo Molina Casares, presidente del Club en el período 1990-1992 y socio, fue el encargado de dirigir unas palabras a la concurrencia, ante la ausencia del presidente actual. De esto informamos en nota aparte.

Al concluir el mensaje se despidió a Mara Millet, reina saliente. La joven dejó el escenario del brazo de su padre, Mauricio Millet. Con una gran sonrisa descendió del escenario para atravesar el centro de la pista y ocupar su lugar entre la concurrencia, entre aplausos, y luego, el saludo amoroso y felicitación de familiares y amigos por su desempeño como reina.

Las jóvenes debutantes sobre la pista del Gran Salón

El baile de debutantes 2022 en Mérida

Concluido el protocolo, y cuando el reloj marcaba las 23:31 horas, comenzó el baile de las debutantes, encabezado por la reina Ena María.

Las jóvenes bailaron acompañadas de sus respectivos padres los siguientes temas: “High hopes” de Frank Sinatra, el Vals de la Sirenita, “Following the leader”, “Heidi”, “Enchanted suite”, “Do you hear the people sing” y “When you believe”.

La coreografía corrió a cargo de la maestra Acacia Buenfil Mendiburu de Zetina, quien lleva 25 años con esta responsabilidad, con apoyo de la maestra Jannet Pasos.

Un momento del baile de las jóvenes con sus padres

Variedad de vestidos

Las debutantes lucieron hermosos diseños entre los que predominaron los estraples “palabra de honor” o tipo corazón, algunas optaron por los tirantes de dos o un solo hombro, y hubo quien vistió un diseño con la espalda descubierta. En su mayoría los vestidos fueron vaporosos con largas y amplias faldas de distinta manufactura, tanto en el diseño como en las telas. Los tonos predominantes fueron el “off white”, blanco, marfil y perla, entre otros. En algunos casos usaron telas con brillo, por lo que las prendas tomaron una tonalidad más plateada.

Las jóvenes a su llegada al club

Fue a las 23:45 horas cuando el tradicional baile de debutantes concluyó, y con el que la sociedad despidió el 2022 y dio la bienvenida al nuevo año. La fiesta de Año Nuevo fue animada por el Grupo Taxco.

¿Quiénes son las jóvenes debutantes 2022 del Club Campestre?

Ena María Ancona Baqueiro

Alexa González Reyes

Claudina González López

Valentina Vidal Seijo

Vanessa Peniche de Zavala

Edwina Martínez Peña

Alejandra Peña Pasos

Daniela Peniche Ruiz

Yessica Rueda Ongay

Ana Menéndez Gaber

Valeria Merino Diaz

Isabella Méndez Blanco

Alejandrina Reyes Molina

Sandra Loret de Mola de Yturbe

Mónica Uribe Perdomo

Natalia Cámara Domínguez

María Belem Díaz Escobar

Samantha Fonz Escalante

Ana Claudina Campos Escalante

Cecilia Berrón Hadad

Miranda Villamil Santinelli

Rossana Breach Medina

Esther González Cámara

Nicole Vega Medina

Regina Gamboa Lago

Ana María Molina Rincón

Alexa Solís Xacur

María Sofía Cárdenas Peraza

María Rubio Sandoval

Isabella Castellanos González

María Alvarado Ramos