Herminio J. Piña Valladares: Recordamos a Benedicto XVI

El papa emérito Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre pasado a la edad de 95 años en el Monasterio Mater Eclesiae del Vaticano. La misa del funeral se efectuó el 5 de enero en la Plaza de San Pedro, en Roma, presidido por el papa Francisco, con la asistencia de cardenales, obispo, sacerdotes, religiosas y cientos de feligreses de diversas partes del mundo.

Joseph Ratzinger fue un brillante teólogo, amante de la verdad, la fe y la paz. Lo recordamos por todo lo que enseñó y dejó como legado.

Lo recordamos en los años de sacerdocio, obispo, cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y en los siete años de ser Vicario de Cristo en la Tierra.

Nos acordamos de sus encíclicas: “Deus Cáritas est”, sobre el amor humano y cristiano; “Spesalvi”, que se refiere a la virtud de la esperanza, y “Caritas in Vertate”, relativo a la justicia social.

Gracias por haber escrito más de un centenar de publicaciones, entre las que se destacan los libros: “Informe sobre la fe”, en 1985; “La sal de la tierra”, en 1996, y en tres tomos “Jesús de Nazaret”.

Lo recordamos por todos sus mensajes y visitas pastorales a los diversos continentes.

Siempre lo recordaré cuando tuve la oportunidad de asistir a la celebración eucarística en Guanajuato en marzo de 2012 y expresó espontáneamente: “Entiendo por qué San Juan Pablo II dijo ‘me siento mexicano’ y hoy puedo exclamar: ‘¡México siempre va estar en mi corazón!”.

El 8 de febrero de 2022 escribió un mensaje y por la profundidad teológica lo trascribimos: “Pronto me enfrentaré al juez definitivo de la vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo al mirar hacia atrás en mi larga vida, me alegro; sin embargo, porque creo firmemente que el Señor no solo es un juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya ha sufrido Él mismo por mis defectos y es, por tanto, como juez, también mi abogado. Ser cristiano me da amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, no dejo de recordar lo que nos dice Juan al principio del Apocalipsis: Él, poniendo su mano derecha sobre nosotros, dice: "¡No tengas miedo! Soy Yo...”.

Descanse en paz Benedicto XVI; ha ido, como lo anunció, al encuentro con el Señor de la vida. Que el justo juez premie sus méritos y buenas obras. Su labor en la Iglesia le habrá hecho merecedor de las amorosas palabras de Jesucristo: “Ven siervo bueno y fiel, entra a la casa de tu Señor”.

