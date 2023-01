Carlos Prieto toca hoy con su chelo Stradivarius 1720

Carlos Prieto Jacqué es un reconocido chelista mexicano con larga trayectoria, que ha llevado su talento y virtuosismo a los escenarios de casi todo el mundo, labrándose el reconocimiento internacional que ha sustentado su fructífera carrera. Nacido en 1937, en la Ciudad de México, Prieto es además ingeniero en metalurgia y ecónomo por el Instituto Tecnológico de Massachusetts de Boston. Comenzó a tocar el violonchelo a los cuatro años de edad, y desde entonces su vida ha transcurrido al lado de este instrumento, el cual le ha traído enormes satisfacciones.

Carlos Prieto regresa hoy a Mérida, una ciudad de la cual guarda gratos recuerdos, pues en varias ocasiones ha tocado como solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Yucatán en el escenario del teatro José Peón Contreras. Ahora lo hará en solitario, en el marco del Mérida Fest 2023, por el 481 aniversario de la fundación de la ciudad, con una presentación “singular” a las 20 horas, en el auditorio “Dr. Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida Olimpo.

Y decimos que se trata de una presentación “singular” porque si bien el músico deleitará al público con las suites No. 1 en Sol Mayor y No. 3 en Do Mayor de J. S. Bach, de seis movimientos cada una, el concierto es la mitad de la sorpresa que nos presentará Prieto; la otra mitad, la primera, versará sobre su libro “Las aventuras de un violonchelo”, escrito por él hacia finales de los años 90 del siglo pasado, el cual se edita por décimo primera ocasión por el Fondo de Cultura Económica y con prólogo del escritor colombiano Alvaro Mutis.

Pero ¿Qué hace tan especial “Las aventuras de un violonchelo” como para que todas las ediciones anteriores se agotaran e incluso sea traducido a diversos idiomas por el mundo? Se trató de uno de los primeros ejercicios literarios del músico y está basado en una cuidadosa revisión de la historia del violonchelo italiano de 1720 construido por el laudero Antonio Stradivarius, que llegó a sus manos en 1979 y que desde entonces viaja a su lado.

Si bien Stradivarius es famoso por la calidad y finura de sus violines, este violonchelo de exquisita manufactura y maravilloso sonido no sólo guarda un extraordinario valor por quien lo construyó y por su antigüedad, sino por las manos de quien ha pasado: descendientes del compositor alemán Félix Mendelsson lo trajeron a América cuando escapaban de la persecución judía que emprendió Adolfo Hitler al ascender al poder en Alemania en 1933.

En 10 años de investigación en el devenir histórico de este instrumento, Prieto se ha topado con varias dificultades, pues al no existir un número de serie en el mismo, la búsqueda se basa en los registros de aquellos que lo tuvieron. Por ejemplo, un dato muy curioso e interesante es que las dos obras que Carlos Prieto presentará hoy fueron creadas por Bach en 1720, es decir, tendremos la oportunidad de escuchar dos obras del padre de la música en un instrumento con el sonido original de aquella época. Amabas obras son un guiño del artista a la antigüedad del violonchelo.

Los registros más antiguos ubican a este instrumento en posesión del músico italiano Carlo Moro, quien en 1780 emigra al entonces próspero puerto español de Cádiz para integrarse a la orquesta sinfónica y de ópera del lugar. Esta compañía tenía un 30% de músicos italianos.

Carlos Prieto logró averiguar que el instrumento, desde entonces, cambió de propietario varias veces y estuvo en Irlanda, Inglaterra, retornó a Italia y fue Alemania el último país europeo en donde estuvo antes de migrar a Estados Unidos de Norteamérica, donde un laudero se lo ofreció a Prieto; él, al advertir el origen del constructor, la antigüedad y la genuina calidad del instrumento, terminó adquiriéndolo hace casi 45 años y desde entonces han recorrido juntos el mundo en una mancuerna que conjunta talento y pasión, con sonido y abolengo.

Antes y después de la presentación, habrá venta de ejemplares tanto del libro como de otras publicaciones del maestro Carlos Prieto.— Emanuel Rincón Becerra