José Carlos Palacios: Los vinos y la famosa “cruda”

Feliz viernes, mis queridos lectores. El tema de hoy viene a colación con la pregunta que muchas personas se hacen: ¿por qué algunas variedades de vinos producen el dolor de cabeza, la famosa “cruda”?

Hace poco, un amigo me platicó que ama el vino, pero que era impresionante cómo queda después de beber unas dos copas.

Me di a la tarea de buscar en mis archivos y en las columnas que he escrito en el Diario de Yucatán y encontré que he hablado del tema.

En uno de esos textos mencioné que aunque mucho se habla sobre los beneficios de tomar vino, los detractores comentan sobre la “cruda”, ese estado de resaca alcohólica que deja el tomar ciertos tipos de vinos.

Estos malestares están relacionados a unos elementos que contienen algunos vinos llamado sulfitos (anhídrido sulfuroso, so2), que se encuentran en forma natural en muchos alimentos.

Estas sustancias son añadidas a los alimentos y las bebidas para garantizar su conservación, evitar su oxidación y desinfectar de posibles microbios.

Los sulfitos provocan, en menor medida, una reacción en el cerebro: ciertos impulsos eléctricos o dolor en la sien. Se sabe que 1% de la población mundial es alérgica a los sulfitos que contienen algunos vinos.

En defensa del vino, cualquier bebida alcohólica produce jaqueca, pero hay vinos de los que al beber tan solo una copa enseguida da esa “puntada” en la sien.

Además, hay consumidores de vino que no saben que son alérgicos a determinados compuestos empleados en la elaboración de esta bebida.

Cabe resaltar que los vinos blancos dulces suelen tener mayores concentraciones de anhídrido sulfuroso, un conservante empleado para protegerlo de las oxidaciones.

Entonces, querido amigo lector, es cuestión de ver cuál vino le da cruda y buscar alguna otra variedad.

Aconsejo hidratarse bien al tomar vino: por cada copa de vino debemos beber una copa de agua, eso hará que nuestra vejiga se llene de líquido y que eliminemos el alcohol, de esta manera evitaremos que se asimile en el cuerpo y por ende que se nos “suba” a la cabeza a través del torrente sanguíneo.

Gracias por sus comentarios, salud y nos vemos la próxima semana. ¡Salud!