Varias actividades tendrá monseñor Patrón en Mérida

Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, arzobispo de Xalapa, vendrá a Yucatán para celebrar el 35o. aniversario de ordenación sacerdotal junto al padre Jorge Carlos Menéndez Moguel.

La misa de aniversario será este lunes 16, las 7 p.m. en la parroquia de San Francisco de Asís de Conkal.

Ayer 12 de enero fue el aniversario de ordenación sacerdotal del padre Menéndez Moguel “Manito” y de monseñor Patrón, cuyo regalo fue encabezar la ordenación de 10 nuevos sacerdotes en Xalapa, Veracruz.

El prelado, que llegará mañana, tendrá otras actividades en la capital yucateca: este domingo 15 celebrará una eucaristía en Nuestra Señora del Líbano a las 12:30 horas.

El martes 17 visitará el Colegio Montejo de Itzimná, donde sostendrá un encuentro con los niños a las 7:15 a.m. y por la noche, a las 7 p.m, celebrará la eucaristía con la comunidad del Seminario, en el marco de la evaluación de la casa formadora.

El arzobispo retornará a su arquidiócesis veracruzana el miércoles 18.

Monseñor Patrón Wong recordó que el arzobispo Manuel Castro Ruiz (q.e.p.d.) los ordenó sacerdotes junto a José Luis Sobrino y Juan Pablo Mex, quienes también ya fallecieron.

En su momento era una tradición que los cuatro celebraran el aniversario. “Aprovechamos una fecha cercana al 12 de enero para darle juntos gracias a Dios por vivir su formación sacerdotal como hermanos y amigos”.

El prelado afirmó que el amor de Dios Padre y el amor del pueblo de Dios lo ha mantenido firme en su vocación. “Son dos grandes amores que experimento todos los días”.

“El amor del Padre es el que te llama, te elige para una misión de multiplicar ese amor”.

Señaló que un aniversario sacerdotal es para agradecer, “en lo personal he aprendido a no pedirle cosas a Dios porque me ha dado mucho”. Sin embargo, “me dedico a pedir para otros, pero no para mí”.

Asimismo, exhortó a los jóvenes a no tener miedo al sacerdocio porque “es una aventura de confianza”.

“Cuando uno recibe el llamado de Dios, uno no sabe exactamente los caminos que nos tiene preparado, pero Él te va revelando y te va a haciendo descubrir para qué te ha enviado”, aseguró. “Los dones de Dios son para la vida eterna”, finalizó.— CLAUDIA SIERRA MEDINA