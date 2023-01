Franck Fernández: Bulgaria, tierra de profecías

Escribo esta nota a comienzos de enero de 2023. Todos los especialistas políticos y económicos vaticinan un año difícil. Y no es para menos. La pandemia de Covid aún nos golpea. Como si esto no fuera suficiente para alterar la logística de suministros y comercio internacionales, la injustificable invasión de Rusia a Ucrania añade peligrosamente leña al fuego.

Con la llegada del año, muchos brujos y videntes nos vaticinan enfermedades, plagas, guerras y todas las cosas feas que podamos imaginar. En la prensa se ha hablado mucho últimamente de una vidente búlgara conocida como Baba Vanga, de las que les quiero hablar hoy.

He tenido la suerte de vivir durante seis meses en Bulgaria y después visité ese hermoso país en tres ocasiones más, ya por menos tiempo. Doy testimonio de la belleza de Bulgaria, de lo bendecida que es su tierra donde, con solo tirar una semilla, el fruto germina casi solo. Pero si Bulgaria es bella, más bella aún es su gente. El búlgaro es sincero y hospitalario. Por demás, es una raza bonita. Las mujeres y los hombres son muy bien parecidos. Me siento en Bulgaria como en mi propia tierra.

A los muy pocos días después de llegar por primera vez a su capital, Sofía, una señora ya mayor, viuda de un pope ortodoxo, me dijo que mi destino estaba marcado con un águila, que siempre triunfaría.

No es necesario decir que, con mis 24 años de entonces, casi no la creí. Con posterioridad otras dos búlgaras (ninguna de ellas se conocían entre sí) me predijeron cosas similares. Una leyéndome los restos de la borra en la taza de café me dijo que mi destino estaba marcado con una V de victoria. La tercera me aconsejaba gastar todo el dinero que tuviera, que mientras más gastará más tendría.

Les explico todo esto para decirles que entre los búlgaros, y entre los eslavos en general, existe una predisposición a las profecías, a la videncia, a predecir el futuro. Y esto me trae directamente a la señora de las que les quiero hablar hoy, una señora que nació en tierra serbia el 3 de octubre de 1911 de padres búlgaros, campesinos y pobres.. Fue bautizada Vangelia Pandeva, pero por todos es conocida como Baba Vanga. Vangelia en griego significa “la que trae buenas noticias”. Baba sería como un apodo, que en español es como “tía”.

Su infancia fue casi normal. Su madre falleció cuando tenía 3 años. De niña le gustaba jugar a cubrirse los ojos con una tela y adivinar en qué lugar de la habitación estaban ocultos algunos objetos...

