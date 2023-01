''Avatar 2'' sigue dominando

LOS ÁNGELES (AP).— Películas nuevas como “Plane” y “House Party” no pudieron competir con “Avatar: El camino del agua” o con la cinta de terror “M3GAN” este fin de semana.

Las dos películas siguieron dominando la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

En primer sitio de la taquilla por quinto fin de semana consecutivo estuvo la secuela de “Avatar” dirigida por James Cameron, que añadió una cantidad estimada de 31.1 millones de dólares hasta ayer.

Ese total probablemente aumentará a 38.5 millones de dólares al término del feriado del lunes por el Día de Martin Luther King.

Hasta ayer, el total doméstico de la cinta se ubicaba en 562.9 millones de dólares, la 13a. cifra más grande de la historia, y su total a nivel internacional es de 1,890 millones de dólares.

“Avatar 2” necesita superar los 1,920 millones de dólares para superar “Spider-Man: No Way Home”, la sexta recaudación más grande de la historia.

El segundo sitio de la taquilla fue para “M3GAN” de Universal y Blumhouse, que en su segundo fin de semana en los cines añadió 17.9 millones de dólares hasta ayer domingo, y un estimado de 21.2 millones si se toma en cuenta hoy lunes.

La película de terror contó con un presupuesto modesto de unos 12 millones de dólares para producirla y ha recaudado 59.8 millones de dólares en Norteamérica.

Universal también ocupó el tercer sitio, con “Puss in Boots: The Last Wish”, que las audiencias siguen queriendo ver en cines a pesar de que ya se encuentra disponible para ver en casa.

La cinta animada añadió 13.4 millones de dólares en su cuarto fin de semana, elevando su total doméstico a 110.3 millones de dólares.