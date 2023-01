Debuta Orquesta Infantil y Juvenil del Ayuntamiento de Mérida

Con un memorable, prometedor concierto, la tarde de anteayer el público reunido en el patio del Centro Cultural de Mérida Olimpo fue testigo del debut de la Orquesta Infantil y Juvenil del Ayuntamiento de Mérida, una agrupación de iniciación orquestal que ofrece educación musical integral a niñas, niños y jóvenes de Mérida con la finalidad de promover la integración social a través de la música.

El debut de la orquesta se enmarcó en las actividades del Mérida Fest 2023, como parte de los festejos por el 481 aniversario de la fundación de la ciudad.

Bajo la dirección de la maestra Malú Farías, egresada de la licenciatura en Educación Musical de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, la orquesta presentó Minueto en sol mayor, BWV Anh. 114 , para teclado, incluida en el Cuaderno de Anna Magdalena Bach de 1725. Hasta 1970, fue atribuido a Johann Sebastian Bach (BWV Anh. 114). En la década de 1970, el Minueto en sol mayor fue identificado como una pieza de una suite para clavecín del organista de Dresde Christian Petzold.

Siguió el Canon y giga en re mayor para tres violines y bajo continuo, también conocido simplemente como el Canon, es la obra más conocida del compositor alemán de música barroca Johann Pachelbel. Pachelbel compuso esta obra alrededor de 1680, siendo originalmente una obra de música de cámara para tres violines y bajo continuo; posteriormente se han realizado arreglos para una gran variedad de instrumentos y conjuntos.

La orquesta continuó con “Simple gifts”, compuesta por Joseph Brackett (1797-1882), Aaron Copland usó su melodía para la partitura del ballet de Martha Graham, “Appalachian Spring”, que se interpretó por primera vez en 1944. Copland usó “Simple Gifts” por segunda vez en 1950, en su primer conjunto de Old American Songs, para voz y piano, que luego fue orquestado. y “Boogie man” en re mayor, que introdujo a los jóvenes músicos al swing, al bajo “caminante” y a la forma de blues de 12 compases. Hay algunas ligaduras y un toque de cromatismo. Con una parte que permite improvisar un “solo” y explorar su creatividad musical.

“Summertime” siguió en el repertorio, una de las canciones más bellas que compuso George Gershwin, lo compuso en 1933 para Porgy and Bess, su única ópera, que estrenó en Boston en 1935 como “ópera popular”. De tema afroamericano, se basaba fundamentalmente en ritmos de jazz, blues y góspel y es una de las obras recurrentes de los repertorios internacionales de ópera.

De origen local se presentaron las piezas “Xtoles” de Luis Sandi Meneses, una figura destacada del nacionalismo en México, tendencia que lo llevó a crear una verdadera música nacional enraizada en el pasado indígena. Escribió diversos arreglos de música indígena, entre ellos “Los Xtoles” para voz y piano. Canto al sol, melodía maya, y “Danzon Itzá” , el danzón yucateco que heredó su influencia a casi todas las danzoneras mexicanas existentes desde 1924 a hasta al menos 1993 por medio de las partituras de los hermanos Concha Burgos, mismas que retomó incluso Consejo Valiente Robert “Acerina”, quien fuera discípulo de esta familia a raíz de su llegada en Mérida en 1922. Dicha aportación se encuentra en la trova yucateca y en el jingle que participó de la creatividad de los personajes: Los Concha, El cubano Enrique Bryon y José A. Castilla G. y Belito Sosa. Itzá es un danzón compuesto por José A. Castilla. El arreglo musical fue de Pedro Carlos Herrera, igual que la obra anterior.

La orquesta cerró con “Merry -Go- Round of Life” de la película animada japonesa “Howl’s Moving Castle”. Fue compuesta y dirigida por Joe Hisaishi e interpretada por la New Japan Philharmonic. Hisaishi también compuso y dirigió “Howl’s Moving Castle: Symphony Suite”, un álbum publicado el 21 de enero de 2004 que incluye diez piezas reorganizadas de la banda sonora original, con el arreglo musical de Pedro Carlos Herrera López.

La orquesta está integrada por Diego Martínez Creus, concertino; Kaori Rosado Mine, Noé Alberto Uicab Bojórquez y Laura Abisai Dzul Sumarraga, primeros violines; Santiago Martínez Maiza, Arantza Margarita Ortiz Revuelta y Lorena Marrufo Caamal, violines segundos; Dan Levi Hernández Rosas y Carlos Alberto García Ceh, violoncellos; Fabio Zumárraga Xacur, bajo; Jazmín Malagón Lara, flauta; Raquel Sharoni Matey Gómez, trompeta; Milton Julián López Huchim, Ernesto Matteo Rubi Galaviz y Raúl Mauricio Paz Albornoz, pianos, y Ángel Alberto Cohuo Rodríguez, batería.— Emanuel Rincón Becerra