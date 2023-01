Olivia, la gatita más afortunada

Una de las artistas más escuchadas en este último tiempo es Taylor Swift, por lo que todo lo que la rodea causa gran expectación y fama.

Es por esto que la popularidad de su gata Olivia Benson, de raza Scottish Fold, ha captado la atención de los seguidores de la artista, convirtiéndose en una de las gatas más millonarias.

Tal como consigna The Ultimate Pet Rich List, del sitio web All About Cats, la felina cuenta con un patrimonio de $97 millones de dólares aproximadamente.

El sitio felino calculó su clasificación “analizando los Instagrams de las mascotas con la mayor cantidad de seguidores, me gusta y tasas de participación”.

También “calcularon cuánto podría ganar cada una de estas mascotas por publicación de Instagram para descubrir quiénes de ellos eran los que más ganaban y cuánto podían ganar los gatos más influyentes por publicación”.

“Olivia ha encontrado el éxito fuera del mundo influencer de Instagram. La Scottish Fold ha ganado su fortuna protagonizando junto a su dueña varios vídeos musicales, tiene su propia línea de productos y ha hecho varios cameos en anuncios de gran presupuesto, incluso para Diet Coke y Ned Sneakers”, detalla el citado portal de internet.

La mascota de Taylor Swift tiene cerca de 8 años, junto a los gatos Meridith Grey y Benjamin Button, protagonizan el vídeo musical de “ME!” de la cantante.

Los gatos de Taylor Swift se han convertido en celebridades que causan verdadera sensación entre sus fans, y la cantante no se contiene en mostrar los momentos más divertidos de sus queridos animales a través de las redes sociales. Sus otras dos mascotas felinas no se han colado entre las más ricas. (no han tenido la suerte de aparecer en tantos proyectos), pero no cabe duda de que disfrutan de una vida tan acomodada como Olivia. ¡No necesitan los millones cuando están al cuidado de una artista con tantísimos ingresos!