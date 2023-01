Erica Millet ve los resultados de su trabajo y pasión

Erica Millet Corona será la primera escritora yucateca en recibir el Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” 2022, que desde 2014 no “caía” en nuestro estado.

El premio, que entregan en conjunto el Ayuntamiento de Mérida y la Sedeculta, lo recibirá mañana, a las 11 horas, en la biblioteca pública central estatal Manuel Cepeda Peraza (centro).

“Cuando tuve que dejar el servicio público, después de más de 20 años, me sentí rara; tuve que reorganizar mi vida en torno a una nueva rutina y pasión. Estudié periodismo y escribir es parte de nuestra formación, siempre hubo un gusto por expresarme a través de las letras, pero nunca lo vi como algo profesional que ocupara las horas de mi vida que ocupa ahora”, confiesa al Diario.

“Cuando termino en la Sedeculta (hasta 2021 era titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán) tenía una conexión especial con el medio literario, aunque no me veía como una escritora en potencia, no me tomaba en serio”.

“Gracias a mi hija me di cuenta que mi gusto por escribir emanaba, ella se daba cuenta de algo que yo no tenía tan claro, era el momento de capitalizar mis horas en vilo... En agosto de 2021 comencé a escribir con la disciplina necesaria”.

Apoyo

Erica cuenta que un sector literario le tendió la mano para tomar formalmente la escritura, como Fito Calderón, que la invitó al taller literario Uayé, de novela; y Ricardo Guerra de la Peña, donde trabajó su cuento ganador del Beatriz Espejo, “Que los culpables paguen”, sobre la maternidad y sus claroscuros, que se basa en una anécdota muy vívida que le cuentan, y que alimenta con ficción.

Síndrome del impostor

“Ricardo Guerra me dijo que mi cuento tenía posibilidades (de ganar el premio), pero el síndrome del impostor era enorme, sentía que me lo decía para animarme a seguir escribiendo”, confiesa Erica.

“Trabajé más el cuento con otros escritores, con Carlos Martin, y me di cuenta del impacto que causó, me sentí más confiada”.

Ahora, Erica está en una etapa en la que se siente muy plena a nivel personal.

“Mi vida profesional como escritora conecta muy bien con el momento que estoy viviendo, mis hijas están muy orgullosas de que yo por fin me estoy dedicando a esto que me llena y apasiona”.

A pesar del poco tiempo que Erica lleva escribiendo formalmente, fue seleccionada para participar en una antología nacional sobre la maternidad, “Materna”, que publicó Fondo Blanco en 2022, y en la que participa con un ensayo sobre la complejidad de la relación entre madres e hijas.

“Luego resulté beneficiaria del Fondo de ediciones y coediciones del Ayuntamiento de Mérida con el mismo tema (la maternidad), con ‘Relatos de madres imperfectas’, entre los que iba a estar el cuento que ganó el Beatriz Espejo”.

Erica trabaja en un libro de crónicas relacionado con las casas de su vida, y una novela sobre su abuela, Rita María Bausá.