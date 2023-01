María Marín: No es una decisión a la ligera

Siempre había querido tener un perro, pero los muchos días que paso entre aviones y fuera de casa me habían detenido a cumplir ese deseo. Sin embargo, lo que escuché recientemente me pareció tan increíble que olvidé “mis excusas” y me fui muy ilusionada a un centro de adopción.

Más allá de ser el mejor amigo del hombre, tener un perro ahora también sirve de antídoto para la pérdida de memoria y mantener el cerebro joven.

Así lo revelaron científicos de la Universidad de Michigan luego de analizar la memoria cognitiva de 20 mil estadounidenses de 50 años en adelante; aquellos que llevaban cinco años o más acompañados por un gato o perro demostraron tener menos deterioro cerebral.

Aún cuando convivir con un perro es tan beneficioso para el estado emocional y físico del amo, hacerlo impulsivamente puede ser mala idea. Mejor, preguntarse lo siguiente:

¿Cuentas con suficiente tiempo? Si pasas los días quejándote de que no te alcanza el tiempo, ¿qué horas tendrás para un perro? Más allá de tenerlo que sacar a pasear dos o tres veces diariamente, necesitarás otros momentos para jugar y enseñarle obediencia. Además, ¿quién lo atenderá cuando viajes o a qué hotel perruno irá? Dejar a un perro solo más de ocho horas puede desencadenar mal comportamiento.

¿Cómo están las finanzas de tu hogar? Con la imparable inflación que vivimos, mantener un animal cuesta más. Asegúrate que luego de cumplir con gastos mensuales y ahorrar, contarás con dinero extra para cuidar tu mascota y crearle un fondo para emergencias veterinarias.

¿Cómo luce tu casa? Si te cuesta mantenerla ordenada y limpia, más caótico será el ambiente con alguien más ensuciando. Además de la organización, evalúa el espacio que tendrá el animal y su tamaño para sentirse cómodo.

Aquel día vi unos 10 perros, pero ninguno me causó amor a primera vista. ¡Y qué bueno que fue así!, pues tras analizarlo otra vez, reconocí que no tengo el tiempo que merece un perro. Pero el día que me retire, lo primero que haré será convertirme en mamá perruna… Mi corazón y mi cerebro serán muy felices.

Motivadora. Instagram: @mariamarinmotivation MariaMarinOnline