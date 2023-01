Niños del Colegio Montejo reciben a monseñor Patrón Wong

Cientos de estudiantes del Colegio Montejo, en Itzimná, convivieron con el arzobispo de Xalapa, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, y tuvieron la oportunidad de hacerle varias preguntas.

El prelado bendijo a los menores y al personal docente y administrativo del Colegio donde él cursó sus estudios básicos.

Como informamos, monseñor Patrón Wong está de visita en su natal Mérida con motivo del aniversario 35 de su ordenación sacerdotal y anteanoche celebró una misa en la parroquia de San Francisco de Asís de Conkal.

Ayer por la mañana, en la oración inicial, Nancy Durán Solís, directora del Colegio, pidió la intercesión de San Marcelino Champagnat para que se multipliquen las vocaciones maristas y sacerdotales y para que los padres de familia reflejen el amor de Dios.

En su mensaje, agradeció la visita del prelado a las instalaciones. “Muchísimas gracias por estar acá, no solamente eres bienvenido, es tu casa y apreciamos y valoramos cada vez que estás entre nosotros”.

“Nuevamente es un lujo, es un regalo, tú eres un regalo hermoso”.

A continuación, hubo una sesión de preguntas y respuestas entre los niños y el arzobispo de Xalapa. El primero en preguntar fue Rashid Youssef Gamboa, quien quiso saber qué maestros del Colegio Montejo le ayudaron a decidir ser sacerdote.

“En todos los salones aprendí algo. Uno fue don Bruno Cortés, quien fue el director, recuerdo que me dijo ‘tienes que ser un buen hijo, un buen ciudadano y un buen marista’; recuerdo mucho esto porque despertó en mi cosas bonitas”.

“Otro hermano marista que fue mi maestro en secundaria y prepa fue don Alejandro Urzaiz, quien todavía vive y me llevó con él y somos amigos”.

“Un tercer maestro fue don Enrique, un hermano que me acompañó en quinto y sexto grado. Él decía: ‘pregúntense qué es lo qué quiere Dios para ti’”, dijo.

Luego, Giovanni Castaldi Abraham le preguntó a los cuántos años decidió ser sacerdote y por qué.

“A los 19 años, en mi primer año de mis estudios en Medicina, tomé la decisión de ingresar al Seminario. Dios quería que fuera sacerdote porque hacían falta muchos sacerdotes; médicos hay muchos, ingenieros hay muchos, arquitectos hay muchos, pero sacerdotes y hermanos maristas hay pocos, entonces hay muchas personas que están tratando de encontrar a un sacerdote”, respondió el prelado.

“Cuando estudiaba en la Facultad de Medicina me tocó ver a gente que se iba a morir, iba el médico y trataba de sanarlo, pero cuando él tenía que irse porque no lo podía curar, siempre llamaban a un sacerdote y un sacerdote oraba, le daba paz y tranquilidad a esa persona y a su familia; ahí descubrí que ser sacerdote es maravilloso porque da mucha alegría, mucha paz y hace presente a Jesús y a María”.

Milagros diarios

A continuación, Isabella Humprhies Gutiérrez quiso saber si el arzobispo había tenido un encuentro inexplicable o presenciado algún milagro.

Monseñor Patrón Wong dijo que todos los días ve milagros. “El milagro cuando celebro la misa, convertir un pedacito de pan en Jesús; también veo otros milagros, por ejemplo, cuando veo a sus papás que trabajan por ustedes, cuando veo que tienen buenos maestros y maestras, cuando veo que ustedes hacen cosas muy buenas, veo las cosas buenas que hacen por los más pobres, las cosas que hacen para tener un mundo más limpio; veo todas las cosas que hacen por la paz de México, yo veo esos milagros todos los días”.

“Ustedes son un milagro de Dios, por eso Dios está siempre presente”, agregó.

Por su parte, Santiago Sánchez Quintal le preguntó que si fuera el Papa, ¿cómo ayudaría a combatir la violencia en México?

“¿Saben dónde comienza la paz? La paz comienza en la familia y en la escuela”, respondió Patrón Wong. “¿Por qué en la casa? Ahí todos somos diferentes, papá, mamá y los hermanos son diferentes; para ponernos de acuerdo siempre tenemos que pensar en los demás y respetarnos; entonces la paz comienza en la familia y en el Colegio. Yo sé que ustedes son muchos niños y niñas y ustedes se respetan, se quieren, no se insultan, no se pelean con golpes no son violentos”.

Rodrigo Ricalde Leal le preguntó qué es lo que más le gustaba de ser obispo.

“Lo que más me gusta es poder estar con mucha gente; cuando vengo al Colegio me siento en casa; pasa lo mismo en cualquier parroquia e iglesia. Este año cumplí 35 años de sacerdote, imagínate cuántas personas he conocido”, le dijo.

“Me emocioné mucho porque algunos de ustedes me dijeron: ‘usted casó a mis papás’, ‘usted los casó, tengo una foto ahí’. Otros dijeron: ‘usted me bautizó’. Estoy feliz cuando veo que una pareja que casé ahora ya tiene de dos o tres hijos”.

Por último, Nicolás Ancona Bolaños le preguntó cómo se sentía por representar a la cultura yucateca.

“¿Sabes qué se siente cuando uno está afuera de Yucatán? Primero, uno se siente agradecido por todo lo recibido en Yucatán. Lo que recibí aquí en el Colegio Montejo, lo que recibí con los maristas, en el CUM y en el Seminario. Segundo, tengo presente que uno representa al colegio, al Seminario, al estado, a Yucatán. Después de dar todo lo que aprendiste aquí, ahí aprendes muchas cosas”.

Después de las preguntas, el prelado pidió a los niños que al llegar a sus casas les digan a sus papás que el padre Jorge Carlos Patrón Wong les manda saludos.

“Muchas veces he visto a sus papás preocupados, he visto a sus mamás con mucho trabajo; hoy les pido que traten de ayudar a sus papás, a sus mamás; que este día sea un día feliz para sus papás, para sus mamás, sus hermanitos, como para mí ha sido un día feliz estar con ustedes; yo les prometo rezar por ustedes, ustedes recen por mi”.

El prelado impartió bendición para todos y los exhortó a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos.

Luego de los saludos y fotografías del recuerdo, monseñor Patrón Wong visitó a los alumnos de sexto grado y tuvo un desayuno con el consejo directivo y la sociedad de padres de familias.

Hoy el prelado emprenderá viaje de regreso a su arquidiócesis.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA