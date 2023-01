Riggo Bega, un autor sin límites

Rigel Benito Guevara no pensó ser uno de los ganadores de la convocatoria del Fondo de ediciones y coediciones del Ayuntamiento de Mérida 2021, pues si bien su novela “La casita de muñecas” toca temas no solo de la comunidad LGTB, sino para todo mundo, pensó que al ser un premio convocado por las autoridades lo juzgarían y se impondría la temida “doble moral”.

En “La casita de muñecas”, Rigel, mejor conocido como Riggo Begga, habla de las miserables prestaciones laborales en México, donde conseguir una casa es muy difícil; así como la discriminación laboral que sufren las mujeres trans, la doble moral y las carencias en contraste con las aspiraciones de una buena vida.

Riggo Bega, quien se considera una persona no binaria, tiene la licenciatura en Lengua y literatura hispanoamericana y diplomado por la Escuela de Escritores de Yucatán “Leopoldo Peniche Vallado”.

“Dejé mis clases de canto baile y teatro, me dije ‘de aquí soy’, por medio de la escritura siento que puedo transmitir más lo que pienso y siento, sin límites”.

No tenía dinero

Riggo, que se hace llamar Naná, por la novela de Emile Zolá, cuenta que ha tenido una vida muy difícil por la falta de recursos económicos, y para pagar su licenciatura se dedicó a la prostitución en cantinas y bares, sufriendo vejaciones y hasta peligro de muerte. “Una vez tuve que hacerme al desmayado para que no me mataran, como las zarigüeyas”, cuenta.En esa época conoció a muchas chicas trans que le protegieron, ya que apenas tenía 19 años. “Era muy jovencito”.

Naná confecciona sus propios trajes y se niega a que le marginen a bares o cantinas. “Mucha gente me vetó de su vida o me hacen comentarios agresivos por vestirme como me visto, yo no permito esas violencias, que por lo general vienen de los hombres, eso demuestra que nuestra sociedad es misógina”.

“La casita de muñecas” se presentará este sábado 21 a las 6 p.m. en la videosala del Centro Cultural de Mérida Olimpo. Los presentadores serán Carlos Martin Briceño, Iván Vázquez “La puruxona” y Lorena Manzanero. Modera Danny Ehuan “Balam Candela”. Además, habrá varias artistas invitadas.— Patricia Garma Montes de Oca