De los clásicos al rock, al estilo de Ara Malikian

El repertorio que integra la gira The Ara Malikian World Tour, basada en el más reciente disco del violinista, así como algunos temas clásicos y otros más rockeros serán parte del concierto que Ara Malikian ofrecerá en Mérida este domingo, quien se dice ansioso y contento de poder compartir la música con el público yucateco.

Será este domingo cuando el afamado violinista libanés, de ascendencia armenia, se presente en el marco del Mérida Fest, a las 20 horas, en los bajos del Palacio Municipal.

Es la primera vez que el artista visita Mérida, no así México, un país que conoce bien, y que siente que lo ha acogido con cariño.

Sin embargo, señala que tiene ganas de visitar Mérida, quiere por fin compartir y disfrutar con el público por lo que está feliz de que esto vaya a suceder.

Externa que, aunque la gente pudo haber visto sus actuaciones en la televisión o videoclips, un concierto en vivo es diferente, puesto que hay numerosas sensaciones, que son “incomparables e insustituibles”. Recalca que en esta ocasión en la que tocará al aire libre le resulta emocionante, ya que en este tipo de conciertos suelen acudir muchas personas, por ello está ansioso por disfrutar con meridanos y visitantes.

Ara Malikian se presentará con un repertorio que forma parte de la gira que desde hace un año comenzó a llevar por el mundo.

La música que integra el espectáculo se basa en el último disco del artista, Ara 2022, álbum que, cuenta, dedicó a Kairo, su hijo de 8 años. El disco, detalla, fue compuesto en el confinamiento, un tiempo en el que pudo estar junto con él, metido en su mundo de fantasía e imaginación.

“Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda como fascinantes, traigan lo que traigan”.

Sobre su trayectoria en la música, Ara comparte que hay épocas en las que se ha identificado más con lo clásico, otras con el jazz y el flamenco, pero en este momento de su vida lo que hace, dice, siente que no tiene etiqueta, ni estilo, pues hace lo que le inspira, “hago música que intento que llegue al corazón y alma de las personas”, dice, de forma tal que se ha desecho de estilos y clasificaciones.

Asegura que al subir al escenario se entrega en cuerpo, alma y corazón, busca hacer feliz a las personas que han ido a escucharle.

Con una trayectoria de varias décadas, el destacado violinista, indica que su evolución en la música ha ido de la mano de su crecimiento como ser humano.

Profesional y músico, no sigue modas, no es algo que le inspire, se empapa de la música que escucha y a le inspiran, comenta que hay otras que no lo hacen y simplemente le “pasan por un oído y se van por el otro”.

Sobre el documental que su esposa Nata Moreno realizó sobre su vida, apunta que abarca toda su trayectoria, desde que nació y la historia de su familia, y no solo ha tenido una gran recepción por parte de la audiencia, sino que el proyecto ganó un premio Goya.

Aún así comenta que tanto él como su esposa suelen evitar quedarse ensimismados en la idea de recibir premios y reconocimientos, por lo que tanto él como ella siguen con sus proyectos. Nata dirigiendo películas y él con su música.— IRIS CEBALLOS ALVARADO