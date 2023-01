“Jazzean” ritmos de Yucatán

Una forma diferente de disfrutar la música tradicional yucateca es la propuesta musical de “Nicte Ha Jazz”, un sexteto encabezado por la yucateca Abril Sánchez, guitarrista, encargada de los arreglos para darle a la jarana tradicional ese estilo distintivo del jazz.

Gabriel Balderas, saxofonista; Diego Zapién en el bajo, Uriel Rodríguez en la batería, Alejandro González, piano, y Yunani Hernández, sax tenor, ofrecerán tres conciertos en el Mérida Fest 2023.

El primer concierto fue ayer; mañana será en el parque de Santa Ana, a las 21 horas, y el martes 24, a las 20 horas, en el parque de Santa Lucía.

Nicte Ha Jazz es un concepto de jazz contemporáneo que busca rescatar la diversidad musical de Yucatán, explorando y adaptando los ritmos tradicionales como: jarana, joropo, clave, bolero, danzón, pasillo y bolero, entre otros, y llevarlos a contextos musicales de vanguardia, con arreglos y composiciones propias.

“Es muy interesante cómo mis compañeros interiorizan la música tradicional yucateca, ya que todos son de diferentes estados del país”, comentó Abril Sánchez,

“Alex es de Oaxaca, Uriel es de Hidalgo, Gabriel, de Chihuahua, Diego y Yunani son de Ciudad de México y yo soy yucateca, todos somos estudiantes de la Escuela Superior de Música del INBAL, en Ciudad de México, y Gabriel tiene maestría en Music Performance por la Universidad de Texas.

“También quisiera agregar la labor de difusión que hemos estado haciendo en la Ciudad de México, varios clubes importantes de jazz de la escena del jazz de ahí, como Parker and Lenox, y Jazzatlán capital, me han dado la oportunidad de dirigir Jam sesiones en las cuales he estado difundiendo la música yucateca, la cual ha tenido una muy buena aceptación por parte de estudiantes y músicos de la escena del jazz mexicano, el Chinito Koy koy es la que más ha gustado”.

El concierto incluye un estreno, la obra “Foráneo”, de Gabriel Balderas. La entrada es libre.— Emanuel Rincón Becerra