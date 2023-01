Sara Correia dará todo el sábado, en el Mérida Fest 2023

El fado es un estilo musical de gran intensidad, en el que se transmiten múltiples sentimientos, no sólo con la voz sino con el cuerpo mismo. Así lo expresa Sara Correia, cantante portuguesa, considerada una de las principales voces jóvenes exponentes del género, quien se presenta en la ciudad como parte del Mérida Fest, para compartir el fado en toda su originalidad y llegar al alma y corazón del público yucateco.

La artista tuvo una presentación ayer, en el parque de Santa Ana, y hoy sábado se presentará de nuevo en concierto en la Plaza Grande, a las 8 de la noche.

Señala que está muy contenta de estar en México, ya que es su primera visita al país, de manera que Mérida, es el primer sitio que conoce de la nación.

Cuenta que tenía muchas ganas de conocer México y está fascinada con lo que ha visto de Mérida hasta el momento, con su colorido y ambiente.

La originaria de Portugal creció en una familia fadista, por lo que desde muy pequeña comenzó a cantar y a los 9 años ya se presentaba de manera profesional.

Sin embargo, no fue sino hasta cumplir los 23 años que se decidió a grabar su primer disco, ya que indica, el fado es un género muy intenso en el que se necesita de mucho temperamento para poder expresarse, y siente que cuando se es joven no se tiene la experiencia que requiere el poder grabar un disco del género. Pero la madurez, las experiencias vividas, el tener mucho más para contar, hizo que fuera el momento indicado para plasmarlo en un álbum.

Hoy, la artista ya planea su tercer disco y ya sacó un primer sencillo junto a Ismael Fernández, destacado exponente del flamenco.

Sara Correia cuenta que el fado habla de muchas cosas, del dolor, del amor, de la pasión, pero también de Lisboa, de Oporto, de las cosas buenas que tiene su país, de manera que si bien es una música nostálgica, de dolor, también integra alegría.

Agotador

Destaca que para interpretar el fado hay que ser una persona sensible, que pueda transmitir todo lo que las letras dicen y puede ser muy agotador, ya que es muy intenso, y en su caso, asegura que da todo en el escenario, tanto que las personas cercanas a ella le dicen que no debería darlo todo, porque es física y emocionalmente desgastante, sin embargo, externa que no puede dar sólo la mitad como artista, ya que siempre piensa que la persona que la vio hoy no es la misma que la verá mañana, y ella debe dar todo de sí en cada ocasión, y así lo hace.

Afirma que hay mucha emoción y sentimiento, y se transmite con el canto, pero también con el cuerpo, y con ello buscará llegar al corazón del público yucateco que acuda a sus presentaciones.

Al crecer en un ambiente de fado, para ella el cante de este estilo se dio de manera natural, por eso Sara no teme decir que “el fado es mi vida, el fado soy yo”.— IRIS CEBALLOS ALVARADO