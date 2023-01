Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 22 de enero

Ellos, dejando todo, siguieron a Jesús

El arresto y la prisión de Juan Bautista, el descontento que esta medida política había causado en el pueblo y la vigilancia de las autoridades sobre todo cuanto ocurría en la ribera del Jordán, obligaron a Jesús a cambiar de residencia y a elegir como centro de su acción evangelizadora la ciudad de Cafarnaún.

San Mateo nos dice que Jesús comenzó su vida pública y su misión en tierras de Galilea. Lo mismo que su precursor, el Bautista, Jesús predicó la penitencia ante la aproximación del reino de los cielos. Penitencia significa tanto como conversión o cambio de sentido en la vida personal y social, cambio de la mente y del corazón, obediencia a la voluntad de Dios que viene para que se haga la justicia y ocurra la salvación de todos.

Reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios; pero, como la palabra reino evoca más bien una realidad estática, por eso sería preferible hablar de reinado de Dios. El advenimiento de este reinado libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Dicho reinado de Dios ha comenzado ya en Jesucristo, que vino al mundo para cumplir toda la voluntad del Padre. Cuando Dios sea “todo en todos”, al fin de los tiempos, el reinado de Dios llegará a su plenitud y habrá paz y justicia y se manifestará que Dios ha querido reconciliar todas las cosas en la sangre de su Hijo.

Jesús transformó el modelo de la relación maestro-discípulo característico del mundo judío, en cuyo sistema el discípulo escogía al maestro después de haberlo escuchado cuando enseñaba en la plaza de una ciudad, por los caminos o en una sinagoga.

Jesús inauguró un método distinto: pasó por la orilla del lago Tiberíades y les propuso esa orden a los hermanos pescadores: “¡Síganme!”. Y ellos, ante la irrupción de Dios en su historia personal, dejaron caer las redes y se embarcaron en una aventura mucho más misteriosa de la que vivían sobre aquel lago a menudo infiel pero también rico de peces. La última noche de su vida terrena, en el Cenáculo, Jesús les recordó a sus discípulos ese inicio de su amistad entrañable: “No ustedes me eligieron, sino que yo les elegí”.

Tengamos en cuenta que en toda vocación humana hay en la raíz una gracia, un amor. La persona puede ser distraída e incluso huir como Jonás hacia la otra parte del mundo en donde se ilusiona que no está Dios, puede incluso caer en el abismo de la desesperación y en la tiniebla del pecado. Entonces la decisión importante es la de dejarse conquistar, la de no huir durante toda la vida, la de no cerrar siempre los ojos ante todos los signos (a menudo raros e inesperados), que Dios pone delante de nosotros. San Agustín, con su enorme experiencia, advirtió que debemos tener miedo de dejar pasar en vano a Dios delante de las puertas de nuestra casa y de nuestra vida…