Yeny CanchÃ© Canul: Haz de tu vida una pintura llena de color

Imaginen una pintura que sea referente a un paisaje, pero la pintura está hecha solo en color gris. Sin duda sería una pintura triste y apagada; ningún buen pintor desaprovecharía plasmar un paisaje lo más semejante a lo real para que otros pudieran admirarlo y sentir como si estuvieran en ese lugar.

Muchas veces nuestra vida se puede tornar de color gris debido a alguna situación que provoca que nuestra vida se vea así, triste y apagada. En ocasiones podemos ver la vida de otros y cuestionarnos cosas como ¿Por qué ellos son felices y yo no? ¿Por qué me pasó a mí y a ellos no? ¿Por qué me pasa todo esto a mí?

Tantos cuestionamientos nublan nuestra manera de ver y vivir la vida, y es que esas situaciones difíciles que pasamos no son las que pintan de gris nuestra vida sino es el modo en cómo vivimos esos procesos o pruebas de las cuales nadie está exento.

Tengamos por seguro que cada ser humano ha atravesado por tiempos dolorosos, difíciles y/o tristes, pero como dice Dios, todo tiene su tiempo, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. No está mal llorar, de hecho nos es necesario, pero no podemos vivir lo que resta de nuestras vidas llorando.

No permitamos que nuestra vida sea como esa pintura de color gris, recordemos que el pintor de nuestras vidas se llama Dios, quien ha diseñado la mejor creación sobre esta vida: ustedes y yo somos su mejor pintura.

No podemos permitir que esos colores tan hermosos que ha puesto en nuestra pintura llamada vida se conviertan en colores grises que hagan ver nuestra vida triste y apagada.

Fundadora de Sublime Amor.